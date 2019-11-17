Bu parayı ödeyen kara listeden çıkıyor! İşte o borçtan kurtulmanın yolları

Bankalara ödenmeyen kredi ve kredi kartı borçları, 2-3 yıl sonra varlık yönetimi şirketlerine devrediliyor. 2019 Ekim ayı itibarıyla varlık yönetim şirketleri tarafından yönetilen tahsili geçmiş alacak tutarı 51 milyar lirayı aştı. Şirketler borcunu ödemek isteyenlere birçok kolaylık sağlarken, borcunu ödeyenler de kara listeden çıkıyor. İşte detaylar...

17.11.2019 09:42 - Son Güncelleme: 17.11.2019 09:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





