Bu parayı ödeyen kara listeden çıkıyor! İşte o borçtan kurtulmanın yolları
Bankalara ödenmeyen kredi ve kredi kartı borçları, 2-3 yıl sonra varlık yönetimi şirketlerine devrediliyor. 2019 Ekim ayı itibarıyla varlık yönetim şirketleri tarafından yönetilen tahsili geçmiş alacak tutarı 51 milyar lirayı aştı. Şirketler borcunu ödemek isteyenlere birçok kolaylık sağlarken, borcunu ödeyenler de kara listeden çıkıyor. İşte detaylar...
17.11.2019 09:42
- Son Güncelleme: 17.11.2019 09:42
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Acil nakit ihtiyaçlarında bankalar imdada koşuyor. Kredi ve kredi kartı birçok kişinin işini kolaylaştırıyor. Ancak bazen elde olmayan sebepler nedeniyle vadesinde ödenemeyen borçlar söz konusu olabiliyor. Posta'nın haberine göre borç geri ödemesinde vade uzadıkça yasal takip süreci başlıyor.
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