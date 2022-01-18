Her gün merakla araştırılanların başında emekli maaşı geliyor ve henüz bu hakkı elde etmemiş olan vatandaşlar ne zaman emekli olacaklarını ve ne kadar maaş alacaklarını öğrenmek istiyor. 2022 yılında TÜİK enflasyon rakamları doğrultusunda pek çok maaşa zam yapıldı ve 2022 Ocak ayı itibariyle zamlı maaşlar hesaplara yatacak. Bu gelişme üzerine kişinin emekli olunca alacağı maaş miktarı artmış oldu. Peki zamlı şekilde bugün emekli olan biri ne kadar alacak? Gün içerisinde sıklıkla yapılan SSK emekli maaşı hesaplama ekranı! SGK emekli olunca ne kadar maaş alırım? 2022 Bağkur zamlı maaş miktarı öğrenme sorgulamaları haberimizde yer alıyor.