SSK, Bağkur’luya %70 İNTİBAK zammı! 2000-2005-2007-2008 sigortalılar TEK KÜMEDE! 8.439 TL + 1.300 TL ilave ödeme, aylık bağlama oranı....

Emekliler için müjdeler peş peşe gelmeye devam ediyor. Son olarak taban maaşların 7.500 TL'ye yükseltilmesi ve 2.000 TL ikramiye kazancı duyurulmuştu. Şimdi gözler intibak yasasına çevrildi. 2000 sonrası sigortalıları ilgilendiren intibak düzenlemesi bu sene yapılacak mı merak ediliyor. İşte tüm detaylar haberimizde...