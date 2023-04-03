RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi SSK, Bağkur'luya %70 İNTİBAK zammı! 2000-2005-2007-2008 sigortalılar TEK KÜMEDE! 8.439 TL + 1.300 TL ilave ödeme, aylık bağlama oranı....

SSK, Bağkur'luya %70 İNTİBAK zammı! 2000-2005-2007-2008 sigortalılar TEK KÜMEDE! 8.439 TL + 1.300 TL ilave ödeme, aylık bağlama oranı....

Emeklilere yapılan 7.500 TL'lik taban maaş zammının ardından gözler intibak yasasına çevrildi. 2000'den sonra sigortalı olan emekliler büyük bir heyecanla intibak düzenlemesini bekliyor. Düzenleme hayata geçerse 2000 sonrası emekli olanların maaşlarında artış meydana gelecek ve aradaki maaş farkı kapanacak. Konu hakkında yeni açıklamalar geldi. Peki, emekliye intibak zammı gelecek mi? İntibak zammı çıkarda hangi emekliler ne kadar zam alacak? İşte tüm merak edilenler ve son gelişmeler haberimizde...

takvim.com.tr
03.04.2023 15:59 - Son Güncelleme: 03.04.2023 15:59
SSK, Bağkur’luya %70 İNTİBAK zammı! 2000-2005-2007-2008 sigortalılar TEK KÜMEDE! 8.439 TL + 1.300 TL ilave ödeme, aylık bağlama oranı....

Emekliler için müjdeler peş peşe gelmeye devam ediyor. Son olarak taban maaşların 7.500 TL'ye yükseltilmesi ve 2.000 TL ikramiye kazancı duyurulmuştu. Şimdi gözler intibak yasasına çevrildi. 2000 sonrası sigortalıları ilgilendiren intibak düzenlemesi bu sene yapılacak mı merak ediliyor. İşte tüm detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
SSK, Bağkur’luya %70 İNTİBAK zammı! 2000-2005-2007-2008 sigortalılar TEK KÜMEDE! 8.439 TL + 1.300 TL ilave ödeme, aylık bağlama oranı....

TÜED GENEL BAŞKANI ERGÜN'DEN İNTİBAK TALEBİ!

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyesinin artırılmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, diğer taleplerinin de karşılanmasını istedi.

SSK, Bağkur’luya %70 İNTİBAK zammı! 2000-2005-2007-2008 sigortalılar TEK KÜMEDE! 8.439 TL + 1.300 TL ilave ödeme, aylık bağlama oranı....

Ergün, yaptığı yazılı açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e, 22 Mart'ta TÜED'i ziyaretinde, taleplerini içeren 24 maddelik bir dosya sunduklarını aktardı

SSK, Bağkur’luya %70 İNTİBAK zammı! 2000-2005-2007-2008 sigortalılar TEK KÜMEDE! 8.439 TL + 1.300 TL ilave ödeme, aylık bağlama oranı....

Dosyadaki, düşük emekli aylığının ve bayram ikramiyesinin artırılması taleplerinin, kısa sürede hayata geçirildiğini belirten Ergün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bakan Bilgin'e, katkılarından dolayı teşekkür etti. Kazım Ergün, şunları kaydetti:

SSK, Bağkur’luya %70 İNTİBAK zammı! 2000-2005-2007-2008 sigortalılar TEK KÜMEDE! 8.439 TL + 1.300 TL ilave ödeme, aylık bağlama oranı....

"Uzun süredir dile getirdiğimiz en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyesinin artırılması talebimizin karşılanmasından memnununuz. Diğer taleplerimizin de karşılanmasını bekliyoruz.

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