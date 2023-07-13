SSK, Bağkur'a %30 emekli maaş zammı hesapları değişti! En düşük 7.500 TL alana 9.751 TL! Oranlar yeniden belirlendi, %5 ek zam yapıldı! %70 intibak farkıyla...
Emekli zammı yapılan ek iyileştirme ile %25'e yükseldi. Memur maaşı ve emekli aylıklarını arttıran düzenlemeyi de içeren teklif TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Temmuz emekli zammıyla birlikte milyonların ek ödeme tutarları da arttı. 6 ay geçerli olacak maaşlar için emekliler hesaplamalar yapmaya devam ediyor. Ek zamla birlikte ek ödeme tablosu da değişmiş oldu. Peki, emekli maaşları ne kadar oldu? Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, hangi gün? İşte ek ödeme dahil yeni oranlar...
Temmuz ayında 2,7 milyon memur emeklisi ve 15,5 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi daha yüksek maaş alacak. En düşük emekli maaşı Ocak 2023'te 5500 TL'ye yükseltilmişti, ancak Temmuz öncesinde ara dönemde yapılan bir düzenlemeyle bu miktar 7500 TL'ye çıkarıldı. Böylece, 2023 yılında en düşük emekli maaşı için yapılan artış yüzde 114'ü aşmış oldu. Peki, kim, ne kadar alacak? Ek zamla birlikte ödemeler ne kadar oldu? İşte detaylar...
Emekliler, 2023 Temmuz maaşlarını yüzde 25 zamlı alacak. TÜİK, 2022 ocak-haziran dönemi altı aylık enflasyon rakamını açıkladı, emeklilerin maaş zamları belli oldu. TÜİK'in açıkladığı enflasyona göre SSK, Bağ-Kur, tarım emeklileri yılın ikinci yarısında maaşlarını yüzde 19.77, memur emeklileri ise yüzde 17.55 zamlı alacaklardı.