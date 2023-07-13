SSK, Bağkur'a %30 emekli maaş zammı hesapları değişti! En düşük 7.500 TL alana 9.751 TL! Oranlar yeniden belirlendi, %5 ek zam yapıldı! %70 intibak farkıyla...

Temmuz ayında 2,7 milyon memur emeklisi ve 15,5 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi daha yüksek maaş alacak. En düşük emekli maaşı Ocak 2023'te 5500 TL'ye yükseltilmişti, ancak Temmuz öncesinde ara dönemde yapılan bir düzenlemeyle bu miktar 7500 TL'ye çıkarıldı. Böylece, 2023 yılında en düşük emekli maaşı için yapılan artış yüzde 114'ü aşmış oldu. Peki, kim, ne kadar alacak? Ek zamla birlikte ödemeler ne kadar oldu? İşte detaylar...