SSK, Bağkur, 4C’liye 8. 500 TL KAZANÇ! Mest etti! 2500 TL maaş + 3.000 TL promosyon + 3.000 TL ikramiye! Tek tek açıklandı! O tarihte...

*YENİ RAKAM BELLİ Mİ?



Bayram ikramiyesinin tutarı geçen yıl bin liradan bin 100 liraya çıkarılmıştı. Eğer tutarda artış yapılmazsa emekliler Ramazan Bayramı'nda bin 100'er lira alacak. Bu yıl iki bayramda toplam 2 bin 200 lira ödenecek. Ancak artış beklentileri de var. Burada 2 formül gündemde. İlk formül ikramiyenin 2 bin liraya yükseltilmesi, bu durumda iki bayramda toplam 4 bin lira ödenecek. İkinci formülde ise ikramiyelerin belli bir kurala bağlanması ve yıllık enflasyon oranında artış sağlanması üzerinde duruluyor. Bu seçenek kabul edilirse ikramiyeler yıllık enflasyona göre artırılacak. 2021 yılı enflasyonu yüzde 36.08 olduğu için bu yılki artış da bu oranda olacak. Emekli vatandaşların eline bu yıl bayram başına bin 500 lira geçecek. İki bayramda toplam ödeme 3 bin lira olacak. Yeni rakamı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor…