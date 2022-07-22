Dikkat: aslında EYT'li olmayabilirsiniz! 6 milyon EYT'liye 48,49,50 yaşında emeklilik! 2023 rehberi: Yaş koşulsuz kısmi kesintili, kademeli emeklilikle 7.200 prim formülleri!

1- EYT sorunu nasıl ortaya çıktı ve daha önce emeklilik şartları nasıldı?

1999 yılında yürürlükte olan 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa 4447 sayılı Kanunla eklenen geçici 81'inci maddenin (B) bendi ile 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların emekliliği hak etme koşulları değiştirildi. Bu tarihten sonra emekliliğe hak kazanmak için sigortalılık süresi ve prim gün sayısının yanında, yaş koşulu da aranmaya başlandı.