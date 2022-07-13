SSK, Bağkur, 4C zamlı maaşın yanında 5.750 TL! Tüm emekliye saatler sonra aktif edilecek! ATM’den maaş çekenler ek parayla eve dönecek!

5.750 TL ek ödeme anında hesabınızda! ATM'den alabiliyorsunuz. SGK, Bağ-kur, emekli sandığı emeklileri ile dul ve yetim aylığı alanlara süper haber geldi. Emekli maaşı alan ve anında bunu yapan karşılıksız, geri ödemesiz ek para veriliyor. Emekli maaşlarına yapılan zamlarla rahatlığa kavuşan emeklilere peş peşe müjdeli haberler de gelmeye devam ediyor. Milyonlarca emekli şu anda zam haberlerine kilitlenmiş halde ama bu sırada bankalardan da emekli vatandaşlar amacıyla peş peşe kampanyalar yapılıyor. İşte emekli promosyon ödemelerine dair merak edilenler!