SSK, Bağkur, 4C, EYT’li herkesi kapsıyor! Bağkur’luya 3 yıl hizmet şartı + İHYA... 207 gün daha prim ödemesi yapılacak! Kısmi emeklilik, staj...

HEMEN EMEKLİ OLABİLİR MİYİM?

SORU: 22 Eylül 1972 doğumluyum. Sigorta giriş tarihim 1 Nisan 2000'dir. 1997-1999 arası 18 ay askerlik yaptım. 25 Mart 1995'te Suudi Arabistan'da 323 gün çalıştım. 2017'de toplam 863 gün borçlandım (askerlik+yurtdışı). Bu durumda sigorta giriş tarihim ne olur, hemen başvuru yaparsam emekli olabilir miyim?

CEVAP: Askerlik ve yurtdışı borçlanması sigorta başlangıç tarihinizi 863 gün geri çekerek, hem EYT kapsamına girmenizi hem de emekli olmak için; 25 yıl sigortalılık süresi, 5900 gün prim ve 57 yaş şartlarına tabi olmanızı sağlıyor. EYT'lilerden yaş aranmayacak. Sigortalılık süresi ve prim aranacak. Sigortalılık süresini de sağladığınız için 5900 gün priminiz varsa istediğiniz zaman, yoksa toplam primi 5900 güne tamamlayacağınız tarihte emekli olabilirsiniz.