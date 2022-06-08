SSK, Bağkur, 4C, EYT'li, asgari ücretli, memur, emekli herkesi kapsıyor! 5 müjde geldi: Maaşta alt sınır 10.525 lira...
SSK, Bağkur, EYT'li, memur herkesi kapsıyor. Tek tek açıklama yapıldı ve maaşlar netlik kazanıyor. İsteğe bağlı ya da Bağ-Kur'lu olarak ödemem SSK'dan emekli olmama engel mi? 3 sene sigortalı olarak toplam yılım var ve halen sigortalı olarak çalışanım, ne gibi hakim doğar ve ne zaman emeklilik olabilirim? İşverene manevi tazminat davası açabilir miyim? 1987'den para yatıp yatmadığını nasıl öğrenirim veya para yatmamış olsa bile bana EYT çıkar ise faydası olur mu? Tüm sorular cevaplandı. İşte emekli, memur, EYT'li, asgari ücretli herkesi kapsayan konular...
Milyonlarca kişi merak ediyordu. Tek tek sorular yanıtlandı. EYT çıkarsa ne emekli olurum? Bağ-Kur primlerimi sildirdim emekli yaşımda borçlanıp prim günlerimi geri alabilir miyim? 9000 üzeri prim günüm var, 25 yılım doldu, 50 yaşındayım. EYT ye dahil olur muyum? Askerlik borçlanması kısa dönem yapanlar içinde geçerli midir? Annem 1974 doğumlu, 01.06.1988 giriş tarihli 1357 günlük sigorta primi var. Normal şartlarda 44 yasında emekli olduğu söylendi ama primi dolmadığı için emekli olamadı. 3600 günden hemen emekli olabilir mi? İşte tüm merak edilen soru ve cevaplar haberimizde!
Son 3,5 yılda hangi sigortadan yatırırsak ondan emekli oluyoruz. Bu 3,5 yıl düzenli ve kesintisiz olarak yatırılan 3,5 yılın sigortası mı kast ediyor. Ya da 1260 prim gününü geçtiğinde mi olanı kast ediyor? ÜNSAL YAŞAR
Son 7 yıllık sigorta süresi önemli. Yani size 2005-2008 arasında 3 yıl çalıştınız sonra 2010 ve 2014 arasında da 4 yıl çalıştınız bu 7 yıllık sigortalı çalıştığınız süredeki 3.5 yıla bakılıyor. Bu 3,5 yıl yani 1261 gün hangi kurumdan ise o kurum şartlarından emekli oluyorsunuz.
9000 üzeri prim günüm var, 25 yılım doldu, 50 yaşındayım. EYT ye dahil olur muyum? Askerlik borçlanması kısa dönem yapanlar içinde geçerli midir? 8 ay. HAKAN YAREN
İlk sigorta olduğunuz tarih önemli. Eğer 8 Eylül 1999 öncesinde ilk kez sigortalı olup çalışmaya başladıysanız EYT kapsamı içinde olursunuz. Askerlik ne kadar ihtiyacınız varsa o kadar borçlanılır. 8 ay da borçlanılabilir.
17/12/1974 doğumluyum. 01/08/1995 SSK girişim var. Son 5.5 yıldır da Bağ-Kurluyum. 8900 gün pirimin var. EYT çıkarsa Bağ-Kurdan mı emekli olmalıyım? Maaşı yüksek olması için 3.5 yıl SSK pirim ödeyip SSK'dan mı emekli olmalıyım? Hangisi benim için iyi olur? SALİH DUMAN
Yüksek maaş sizin kazançlarınız belirler kurum değiştirmek ise emeklilik gününüzü belirler Bağ-Kurda daha çok prim gerekiyor ama zaten yeterli priminiz var.
İstifa ettiğimde tazminat alabilmek mümkün mü? METİN KIRAÇ
Evet bunun bazı yolları var. 1475 sayılı yasanın 14 maddesi gereğince istifa edenler de tazminat alabiliyor. Emeklilik, askerlik, kadınlarda evlilik gibi sebeplerle ayrılanlar tazminat alırlar. Ayrıca emeklilik için yaş dışındaki şartları tamamlayanlar da kıdem tazminatlarını alıp ayrılabilirler. Bunun için SGK'dan yazı almak gerekir.