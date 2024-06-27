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SSK, Bağ-Kur, EYT'liye 14.977 TL en düşük maaş torbada! 10.000, 11.500, 12.750 TL alanlar temmuzda...

Milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği Temmuz ayı zam oranlarıyla ilgili yeni ipuçları ortaya çıktı. Yapılan tahminlere göre, memurlar ve memur emeklilerinin maaşlarında yüzde 21'in üzerinde bir artış beklenirken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında ise bu oran yüzde 26'yı aşacak gibi görünüyor. Emeklilik için başvuruda bulunmayı düşünen adaylar, "Başvurumu Haziran ayında mı yoksa Temmuz ayında mı yapmalıyım?" sorusunu gündeme getiriyor. Maaş farkı sadece Aralık ve Ocak aylarında belirgin bir şekilde ortaya çıkarken, tazminat miktarını etkileyen unsurlar nedeniyle bazı adayların Temmuz ayını beklemesi daha avantajlı olacak.

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Giriş Tarihi 27 Haziran 2024, 14:39 Güncelleme 27 Haziran 2024, 14:39
SSK, Bağ-Kur, EYT’liye 14.977 TL en düşük maaş torbada! 10.000, 11.500, 12.750 TL alanlar temmuzda... 1

Emeklilerin merakla beklediği Temmuz 2024 zam oranı, 7 gün içinde açıklanacak. Bu süreçte SSK ve Bağ-Kur emeklileri için en düşük emekli maaşı ve kök maaş zammı olmak üzere iki önemli düzenleme yapılması planlanıyor. Emekli maaş zam oranı, son 6 aylık enflasyon verileriyle belirlenecek ve ardından refah payı masaya yatırılacak.

SSK, Bağ-Kur, EYT’liye 14.977 TL en düşük maaş torbada! 10.000, 11.500, 12.750 TL alanlar temmuzda... 2

Memurların ve emeklilerin Temmuz zammı için artık sayılı gün kaldı. Milyonlar zam oranının belli olacağı 3 Temmuz tarihini merakla bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 22.72 olarak gerçekleşmişti.

SSK, Bağ-Kur, EYT’liye 14.977 TL en düşük maaş torbada! 10.000, 11.500, 12.750 TL alanlar temmuzda... 3

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının, memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkının belli olması için geriye tek veri kaldı. Bu veri de 3 Temmuz'da belli olacak. Ancak ipuçları da geliyor. Finansal Kurumlar Birliği'nin (FKB) İstanbul Üniversitesi iş birliğinde geliştirdiği "FKB Ekonomik Görünüm Endeksi"nin (FKB-EGE) Haziran ayı bülteni yayımlandı.

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