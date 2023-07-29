SSK, Bağ-Kur, EYT: 7.500 TL ve üzeri maaş alanlara 4.500 TL hesaplara yatıyor! Emekliye maaş zammına ek torbadan pırıl pırıl ödeme çıktı! 3 gün içinde...

Ek gelir elde etmek isteyen emeklilere müjde geldi! Gündemdeki yerini koruyan emekli promosyonu veren bankalar listesi, emekli maaşı zammı sonrasında güncellendi. Emekli maaşlarındaki zammın yüzde 25 olarak belirlendiği açıklandı. Bu gelişme sonrasında bankalar, müşteri kazanmak için emekli promosyon kampanyalarını yeniledi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, ek gelir elde etmek amacıyla güncel banka promosyonu tutarlarını araştırmaya başladı. Denizbank , Vakıf Bank , İş Bankası, TEB, Garanti BBVA, Akbank, ING, Ziraat, Yapı Kredi...

10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere,

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VAKIFBANK

Vakıfbank, 1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı için;

3.500.-TL ye (3.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 3.000.- TL,

3.500 - 7.500.-TL (7.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 3.500.- TL,

7.500 – 10.000.-TL (10.000.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 4.500.- TL,

10.000.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 5.000.- TL

3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapıyor.

Promosyon ödemeleri; 3 yıl süre ile emekli maaşının Vakıfbank'tan alınmasının taahhüt edilmesi koşuluyla ödenecek.