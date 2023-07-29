SSK, Bağ-Kur, EYT: 7.500 TL ve üzeri maaş alanlara 4.500 TL hesaplara yatıyor! Emekliye maaş zammına ek torbadan pırıl pırıl ödeme çıktı! 3 gün içinde...

2023 Temmuz maaş zammıyla birlikte, emeklilere uygulanacak yüzde 25 zam oranı, milyonlarca emekliyi sevindirdi. Bu olumlu gelişme bankalar arasında emekli promosyon yarışını kızıştırdı. Bankalar, müşteri kazanma hedefiyle emekli promosyon kampanyalarını güncellemeye başladılar. Emekli promosyonu araştıran emekliler, en yüksek emekli promosyonunu sunan bankaları merakla takip ediyor. Ek gelir elde etmek isteyen pek çok emekli, bankaların promosyon tekliflerini araştırmalara hız verdi. İşte banka banka güncel promosyon kampanyaları...
Ek gelir elde etmek isteyen emeklilere müjde geldi! Gündemdeki yerini koruyan emekli promosyonu veren bankalar listesi, emekli maaşı zammı sonrasında güncellendi. Emekli maaşlarındaki zammın yüzde 25 olarak belirlendiği açıklandı. Bu gelişme sonrasında bankalar, müşteri kazanmak için emekli promosyon kampanyalarını yeniledi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, ek gelir elde etmek amacıyla güncel banka promosyonu tutarlarını araştırmaya başladı. Denizbank, Vakıf Bank, İş Bankası, TEB, Garanti BBVA, Akbank, ING, Ziraat, Yapı Kredi...
ZİRAAT BANKASI
3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,
3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,
7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,
10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere,
3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılıyor.
VAKIFBANK
Vakıfbank, 1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı için;
3.500.-TL ye (3.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 3.000.- TL,
3.500 - 7.500.-TL (7.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 3.500.- TL,
7.500 – 10.000.-TL (10.000.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 4.500.- TL,
10.000.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 5.000.- TL
3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapıyor.
Promosyon ödemeleri; 3 yıl süre ile emekli maaşının Vakıfbank'tan alınmasının taahhüt edilmesi koşuluyla ödenecek.