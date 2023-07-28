Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı: Vergi artışları devam edecek mi? Emekliye zam için tarih verdi! BAE’den hangi alanlarda yatırım gelecek

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ekonomi gündemi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Cevdet Yılmaz, vergi artışlarındaki ana unsurun deprem olduğuna dikkat çekerken, yıl sonuna kadar ek bir vergi artışı da olmayacağını belirtti. Yılmaz, emekli maaşları için de "Yeniden değerlendirilecek" diyerek tarih verdi. İşte detaylar...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, vergi artışları, deprem bütçesi, kur korumalı mevduat ve emekli maaşları başta olmak üzere ekonomi gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu.
Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde
"Seçimle birlikte Türkiye siyasi istikrarını pekiştirdi. Sayın Cumhurbaşkanımız güven tazeledi. Ekonomi belirsizlikten hoşlanmaz. Ekonomik aktörler güven ister. Siyasi anlamda önemli bir eşiği geçtik. Teknik olarak da belirsizlikleri ortadan kaldıracak çalışmalar sürdürüyoruz. Para politikası ekonomik politikanın bir bölümünü temsil ediyor. Ekonomi ekip işi. Bütün çalışmaların özetlendiği döküman orta vadeli program. Maliye politikası detayları ile yer alacak programda. Çok önemli dönüşümler yaşadık son günlerde. Bunun getirdiği mali yükler var. Ukrayna savaşından küresel ortama bütçeyi etkileyen süreçler var. Tüm bunlar orta vadeli programda netleşmiş olacak.
"YATIRIMLARI SÜRDÜRMEMİZ GEREKLİ"
Öngörülebilirliği çok daha artırmış olacağız. İstişarelerle bu programı şekillendiriyoruz. Para politikası sışında yapmamız gereken reformlar var. Ekonomi sadece finanstan ibare değil. Biz kalkınmakta olan bir ülkeyiz, yatırımları sürdürmemiz gerekli. Orta vadeli programda ekonomiye ilişkin emeği temsil eden kişiler olarak neler öneriyorlar, bunu dinleyeceğiz. Tüm toplantılarla orta vadeli programı netleştireceğiz. Farklı sektörlerden toplantılar yapmaya devam edeceğiz. Öngörülebilirliği artıran bir program ortaya koymak istiyoruz.