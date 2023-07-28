Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı: Vergi artışları devam edecek mi? Emekliye zam için tarih verdi! BAE’den hangi alanlarda yatırım gelecek

1 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, vergi artışları, deprem bütçesi, kur korumalı mevduat ve emekli maaşları başta olmak üzere ekonomi gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu.

2 Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde "Seçimle birlikte Türkiye siyasi istikrarını pekiştirdi. Sayın Cumhurbaşkanımız güven tazeledi. Ekonomi belirsizlikten hoşlanmaz. Ekonomik aktörler güven ister. Siyasi anlamda önemli bir eşiği geçtik. Teknik olarak da belirsizlikleri ortadan kaldıracak çalışmalar sürdürüyoruz. Para politikası ekonomik politikanın bir bölümünü temsil ediyor. Ekonomi ekip işi. Bütün çalışmaların özetlendiği döküman orta vadeli program. Maliye politikası detayları ile yer alacak programda. Çok önemli dönüşümler yaşadık son günlerde. Bunun getirdiği mali yükler var. Ukrayna savaşından küresel ortama bütçeyi etkileyen süreçler var. Tüm bunlar orta vadeli programda netleşmiş olacak.