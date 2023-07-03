SSK BAĞ-KUR emeklisine sevinç yaşatacak zam müjdesi! 7.500 8100 8600 TL ve üstü maaş alana süper zam rotası verildi! Seyyanen zam + refah payıyla maaşlara en az...
Temmuz ayı zam oranı yaklaşık 16 milyon emeklinin heyecanla beklediği bir konu haline geldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ilk beş aylık enflasyon verilerine dayanarak hesaplanan zam oranı yüzde 15.26 olarak belirlendi. Bu oran emekli maaşlarına yapılacak zam miktarını hesaplamak için önemli bir referans olarak kullanılıyor. Emekliler yeni maaşlarını öğrenmek için 5 Temmuz'da açıklanacak olan zamlı maaşlara odaklandı. 2 gün sonra tüm maaşlar belli olacak.
03.07.2023 10:28 - Son Güncelleme: 03.07.2023 10:28
Emekliler merakla Haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanmasını bekliyor. Bu oranlar, emekli maaşlarına yapılacak zammın kesinleştirilmesinde belirleyici rol oynayacak ve emeklilerin yeni maaşları 3 Temmuz tarihinde duyurulacak. Temmuz ayındaki zam emekli maaşlarında önemli bir artış sağlayacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan beş aylık enflasyon verilerine göre hesaplanan zam oranı yüzde 15.26 olarak belirlendi. Ancak tam zam oranının kesinleştirilmesi için Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor.