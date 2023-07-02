Merkez Bankası Temmuz enflasyon farkı tablosunu ortaya çıkardı! SSK BAĞKUR'a %70 intibak + %34 ek zam hesabı yapıldı! 7.500 TL ve üstü maaş alan herkes...

Temmuz ayına yaklaşırken emeklilerin ve memurların maaşlarındaki zam beklentisi artıyor. Geçtiğimiz günlerde asgari ücrete yapılan %34'lük ara zam milyonlarca çalışanı olumlu yönde etkiledi. Ayrıca Temmuz ayında emeklilere intibak zammı yapılıp yapılmayacağı da merak konusu. İntibak zammı 2000 sonrası emekli olanların maaşlarını, daha önce emekli olanlara göre dengelemek amacıyla yapılan bir düzenleme olarak biliniyor.