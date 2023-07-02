Merkez Bankası Temmuz enflasyon farkı tablosunu ortaya çıkardı! SSK BAĞKUR'a %70 intibak + %34 ek zam hesabı yapıldı! 7.500 TL ve üstü maaş alan herkes...
Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte emeklilerin ve memurların maaşlarındaki zam oranı gündemde önemli bir yer tutuyor. Son gelişmeler SSK ve Bağkur'luların maaşlarına yapılacak zam konusunda araştırmaların hızlanmasına neden oldu. Özellikle Merkez Bankası tarafından paylaşılan yeni anket sonuçları zam oranlarının güncellendiğini gösterdi ve bu durum maaş hesaplamalarının da değişmesine yol açtı.
Temmuz ayına yaklaşırken emeklilerin ve memurların maaşlarındaki zam beklentisi artıyor. Geçtiğimiz günlerde asgari ücrete yapılan %34'lük ara zam milyonlarca çalışanı olumlu yönde etkiledi. Ayrıca Temmuz ayında emeklilere intibak zammı yapılıp yapılmayacağı da merak konusu. İntibak zammı 2000 sonrası emekli olanların maaşlarını, daha önce emekli olanlara göre dengelemek amacıyla yapılan bir düzenleme olarak biliniyor.
HAZİRAN AYI ENFLASYONU NETLEŞİYOR
Kurban Bayramı sonrasında TÜİK'in Haziran ayı enflasyonunu duyurması ile refah payı hariç SGK, Bağ-Kur emekli zammı ve memur zammı belli olacak.
EMEKLİYE KADEMELİ ZAM DÜZENLEMESİ MECLİS'E GELİYOR
Yine bayramın hemen ardından ise Meclis emekliye zam ve memur maaş zammı için düzenlemeleri görüşecek.