A101 10 Nisan aktüel kataloğuyla ucuzluk furyası! Hafta sonuna özel neredeyse yüzde 47'ye varan indirim!

A101 10 Nisan aktüel kataloğunda yer alan ürünlerin listesi markete gelen fırsatları merak edenler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. A101'de bu hafta Şampuan 450 Ml Elseve/komple Onarıcı, Cif Banyo&mutfak Jel Tem. Çiçek Ferahlığı, Calgon Kireç Önleyici, Ülker Bebe Bisküvisi, Ritm Oto Kokusu Çeşitleri, Cift Tüm Yüzeyler Jel Temizleyici Çeşitleri, Balye Çiçek Balı, Lipton Çay Doğu Karadeniz 1000 G ürünleri dikkat çekerken 10 TL ve üzeri alışverişlerde Yayla Osmancık Yerli Pirinç ve Polonez, Cumhuriyet, Namet Çemeni Sıyrılmış Dana Pastırma ürünlerinde yüzde 47'ye ulaşan indirim göze çarpıyor.

10.04.2021 12:28 - Son Güncelleme: 10.04.2021 12:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





