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Haberler Ekonomi SSK, Bağ-Kur emeklisine 10.000 TL maaş + 4.000 TL ikramiye + 9.500 TL! Ödeme tarihi verildi! 5.000 günden 4.500 güne...

SSK, Bağ-Kur emeklisine 10.000 TL maaş + 4.000 TL ikramiye + 9.500 TL! Ödeme tarihi verildi! 5.000 günden 4.500 güne...

Temmuz emekli maaşları için araştırmalar hızlandı. Emekli maaşı ödemeleri ve ikramiyeler Kurban Bayramı öncesinde yapılacak. Bu nedenle 15 günlük fark ödemesi ve yeni zamlı emekli maaşlarının ne kadar olacağı merak ediliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı için son viraja girilirken, Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi ilk 6 aylık enflasyona ilişkin ipucu verdi. İşte 2023 zamlı emekli maaşları...

takvim.com.tr
17.06.2023 15:42 - Son Güncelleme: 17.06.2023 15:44
SSK, Bağ-Kur emeklisine 10.000 TL maaş + 4.000 TL ikramiye + 9.500 TL! Ödeme tarihi verildi! 5.000 günden 4.500 güne...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emekli maaş ve ikramiyelerinin 17-23 Haziran'da ödeneceğini açıkladı. İşte emekli zamlı maş tablosu, ödeme tarihi ve tüm merak edilenler...

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SSK, Bağ-Kur emeklisine 10.000 TL maaş + 4.000 TL ikramiye + 9.500 TL! Ödeme tarihi verildi! 5.000 günden 4.500 güne...

Bakanlıktan yapılan açıklamada 14.4 milyon emekliye toplam 25.7 milyar TL bayram ikramiyesi ödeneceği belirtildi.

SSK, Bağ-Kur emeklisine 10.000 TL maaş + 4.000 TL ikramiye + 9.500 TL! Ödeme tarihi verildi! 5.000 günden 4.500 güne...

SSK'LILARA ÖDEME TAKVİMİ BELLİ OLDU!

SSK kapsamında gelir/aylık alanlardan ödeme günü 17, 18 olanlara 17 Haziran'da,

Ödeme günü 19, 20 olanlara 18 Haziran'da,

SSK, Bağ-Kur emeklisine 10.000 TL maaş + 4.000 TL ikramiye + 9.500 TL! Ödeme tarihi verildi! 5.000 günden 4.500 güne...

Ödeme günü 21, 22 olanlara 19 Haziran'da,

23, 24 olanlara 20 Haziran'da

25, 26 olanlara 21 Haziran'da ödeme yapılacak.

SSK, Bağ-Kur emeklisine 10.000 TL maaş + 4.000 TL ikramiye + 9.500 TL! Ödeme tarihi verildi! 5.000 günden 4.500 güne...

BAĞKUR VE EMEKLİ SANDIĞI

Bağ-Kur kapsamında gelir/aylık alanlara 22 Haziran'da, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlara ise 23 Haziran'da aylık ve ikramiyeleri ödenecek.

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