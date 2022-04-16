📢Sözleşmeliye kadro ne zaman verilecek? 🔔3600 ek gösterge çıkarsa kimleri kapsayacak?📌3600 ek gösterge ile ilgili son gelişmeler...

📢Sözleşmeliye kadro ne zaman verilecek? 🔔3600 ek gösterge çıkarsa kimleri kapsayacak? sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Ekonomi gündeminde yer alan ve milyonlarca kişinin son gelişmeleri ilgiyle takip ettiği 3600 ek gösterge geldiğinde haklar iyileşecek, kadronun yanı sıra ünvanlarda yükselme yaşanacak. Öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri ile yönetici pozisyonundaki memurları kapsıyan 3600 ek gösterge ile güncel bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.