📢Sözleşmeliye kadro ne zaman verilecek? 🔔3600 ek gösterge çıkarsa kimleri kapsayacak?📌3600 ek gösterge ile ilgili son gelişmeler...
Ekonomi gündeminde en çok araştırılan konular arasında 3600 ek gösterge yer alıyor ve ne zaman çıkacağı, kimleri kapsayacağı merak edilenler arasında yer alıyor. Kamuda görev yapan 530 bin sözleşmeli memur son gelişmeleri yakından takip ediyor ve Mayıs ayında TBMM'ye gelmesi beklenen düzenlemeyle ilgili tüm detayları öğrenmek istiyor. Peki 📢Sözleşmeliye kadro ne zaman verilecek? 🔔3600 ek gösterge çıkarsa kimleri kapsayacak? 📌3600 ek gösterge ile ilgili son gelişmeler haberimizde yer alıyor.
16.04.2022 21:45 - Son Güncelleme: 16.04.2022 21:45
📢Sözleşmeliye kadro ne zaman verilecek? 🔔3600 ek gösterge çıkarsa kimleri kapsayacak? sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Ekonomi gündeminde yer alan ve milyonlarca kişinin son gelişmeleri ilgiyle takip ettiği 3600 ek gösterge geldiğinde haklar iyileşecek, kadronun yanı sıra ünvanlarda yükselme yaşanacak. Öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri ile yönetici pozisyonundaki memurları kapsıyan 3600 ek gösterge ile güncel bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.