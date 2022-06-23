Sözleşmeliye kadro hakkı! 530 bin kamu çalışanına yeni haklar geliyor... İşte tüm detaylar
Ek gösterge çalışmasının tamamlanmasının ardından, sözleşmeli personelin yer değiştirme, görevde yükselme sorunlarını da çözecek düzenleme için kollar sıvandı..
TOPLU SÖZLEŞME METNİNDE VAR
Geçtiğimiz Ağustos ayında imzalanan toplu sözleşme metninde "Kamu kurum ve kuruluşlarının görüşü alınarak, sözleşmeli personel mevzuatında düzenleme yapılması suretiyle sözleşmeli personelin statülerinin yeniden belirlenmesine ilişkin çalışma, yetkili konfederasyonun katkı ve katılımıyla 2022 yılı içerisinde tamamlanacaktır" ifadesi yer almıştı.
Söz konusu çalışmanın başlayacağını duyuran Çalışma Bakanı Vedat Bilgin de "Kamuda sözleşme personel istihdam ediliyor. Yeni alanlar var. Yeni çalışma biçimleri var. Mesela bilgisayar yazılım mühendisleri gibi. Örnek veriyorum. Hepsinin mühendis olmasına gerek yok. Kamu ihtiyaç duydukça sözleşmeli personel alıyor fakat bu personelİn bazı sorunları var. Biz bunlara isteğe bağlı olarak kadro hakları vereceğiz" açıklaması yapmıştı.