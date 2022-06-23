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Sözleşmeliye kadro hakkı! 530 bin kamu çalışanına yeni haklar geliyor... İşte tüm detaylar

Ek gösterge çalışmasının tamamlanmasının ardından, sözleşmeli personelin yer değiştirme, görevde yükselme sorunlarını da çözecek düzenleme için kollar sıvandı..

23.06.2022 06:58 - Son Güncelleme: 23.06.2022 06:58
Sözleşmeliye kadro hakkı! 530 bin kamu çalışanına yeni haklar geliyor... İşte tüm detaylar

Milyonların yüzünü güldüren düzenlemeler birbiri ardına hayata geçiriliyor.

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Sözleşmeliye kadro hakkı! 530 bin kamu çalışanına yeni haklar geliyor... İşte tüm detaylar

Son olarak 5.3 milyon memur ve emekliyi ilgilendiren 3600 ek gösterge çalışması tamamlanırken, sıra 530 bin sözleşmeliye geldi.

Sözleşmeliye kadro hakkı! 530 bin kamu çalışanına yeni haklar geliyor... İşte tüm detaylar

TOPLU SÖZLEŞME METNİNDE VAR
Geçtiğimiz Ağustos ayında imzalanan toplu sözleşme metninde "Kamu kurum ve kuruluşlarının görüşü alınarak, sözleşmeli personel mevzuatında düzenleme yapılması suretiyle sözleşmeli personelin statülerinin yeniden belirlenmesine ilişkin çalışma, yetkili konfederasyonun katkı ve katılımıyla 2022 yılı içerisinde tamamlanacaktır" ifadesi yer almıştı.

Sözleşmeliye kadro hakkı! 530 bin kamu çalışanına yeni haklar geliyor... İşte tüm detaylar

Söz konusu çalışmanın başlayacağını duyuran Çalışma Bakanı Vedat Bilgin de "Kamuda sözleşme personel istihdam ediliyor. Yeni alanlar var. Yeni çalışma biçimleri var. Mesela bilgisayar yazılım mühendisleri gibi. Örnek veriyorum. Hepsinin mühendis olmasına gerek yok. Kamu ihtiyaç duydukça sözleşmeli personel alıyor fakat bu personelİn bazı sorunları var. Biz bunlara isteğe bağlı olarak kadro hakları vereceğiz" açıklaması yapmıştı.

Sözleşmeliye kadro hakkı! 530 bin kamu çalışanına yeni haklar geliyor... İşte tüm detaylar

530 BİN KİŞİ BEKLİYOR
Kamuda çalışan 530 bin sözleşmeliyi ilgilendiren çalışmada özellikle sosyal ve mali hakların kadrolu personel ile eşitlenmesi söz konusu olacak.

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