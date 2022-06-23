Sözleşmeliye kadro hakkı! 530 bin kamu çalışanına yeni haklar geliyor... İşte tüm detaylar

Söz konusu çalışmanın başlayacağını duyuran Çalışma Bakanı Vedat Bilgin de "Kamuda sözleşme personel istihdam ediliyor. Yeni alanlar var. Yeni çalışma biçimleri var. Mesela bilgisayar yazılım mühendisleri gibi. Örnek veriyorum. Hepsinin mühendis olmasına gerek yok. Kamu ihtiyaç duydukça sözleşmeli personel alıyor fakat bu personelİn bazı sorunları var. Biz bunlara isteğe bağlı olarak kadro hakları vereceğiz" açıklaması yapmıştı.