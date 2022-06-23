3600 ek göstergede flaş detay! Yaştan zorunlu emekli olanların ikramiyeleri...
Milyonlarca kişi Başkan Erdoğan'ın 3600 ek gösterge açıklamasının ardından kendi durumuyla ilgili soruların yanıtlarını araştırıyor. Biliyorsunuz ek gösterge ikramiyeleri de etkiliyor. Yaştan zorunlu olarak emekli olacaklar yeni ek göstergeden yararlanıp yararlanamayacağını merak ediyor. Öte yandan EYT için de çözüm rotaları en çok araştırılanlar arasında. İşte 3600 ek gösterge ve EYT hakkında merak edilenler...
Başkan Erdoğan 3600 ek göstergenin tüm memurlara uygulanacağı müjdesini vermesinin ardından merak edilen birçok sorunun yanıtı araştırılıyor. Özellikle ikramiyelerin nasıl olacağı, 3600 ek göstergeden yararlanma şartları en çok araştırılanlar arasında. İşte konuyla ilgili Hürriyet gazetesi yazarı Noyan Doğan'ın yazısı
Soru: 28.7.2022 itibarıyla emeklilik müracaatına hak kazanıyorum. Temmuz 2022 döneminde emekli maaşlarına veya asgari ücrete zam yapılması durumuna göre hangi tarihte emeklilik müracaatı yapmam daha avantajlı olur? Şahsine Ş.
Cevap: Temmuz ayında emekli olmakla ağustos ayında emekli olmak arasında bir fark yok. Temmuz ayında emeklilik için müracaat ederseniz temmuzda emekli maaşına gelecek zamlardan yararlanırsınız. Aynı zamanda kıdem tazminatınızı da temmuz ayında artacak kıdem tazminatı tavanına göre alabileceksiniz. Temmuz ayında emekliliğe müracaat etmenizi öneririm.
EK GÖSTERGEDEN YARARLANACAKSINIZ
Soru: 30 yıllık polis memuruyum ve lise mezunuyum. Ek gösterge 1100. Ben bu şekilde ek göstergeden yararlanabiliyor muyum? Mehmet İ.
Cevap: Lise ve altı öğretimli memurlar da ek göstergeden yararlanacak. Ek göstergenin detayları henüz netleşmedi ama sizin durumunuzda ek göstergeniz 1600'e çıkacak ve bu şekilde maaşınız da emekli ikramiyeniz de artacak.
İKRAMİYEYİ ESKİ GÖSTERGEDEN ALACAKSINIZ
Soru: Halen öğretmen olarak çalışmaktayım. 1.1.2023 tarihinde 65 yaştan zorunlu emekli olacağım. 15.1.2023 tarihini bekleme şansım yok. Emekli ikramiyesinden faydalanma imkânım var mı? Zeki D.
Cevap: Ek gösterge ile ilgili düzenleme temmuz ayında Meclis'e gelip, yasalaşacak ama uygulanması 15 Ocak 2023 tarihinde başlayacak. Düzenleme hakkında detaylı bilgi kanun tasarısı Meclis'e geldiğinde netleşecek. 15 Ocak 2023 tarihinden önce emekli olursanız mevcut göstergeye göre ikramiye alacaksınız ancak emekli maaşınız yeni ek göstergeye göre artacak.
ENGELLİ AYLIĞI DÜŞÜK OLMAZ
Soru: Serabral palsi hastasıyım, engelli raporum yok. Yaşım 38. Büro işçisiyim. SGK'dan 5000 iş günüm ve 20 yıllık sigortalılık sürecim var. Normal yaşlılık emekliliğinden mi faydalanacağım? Gökhan G.
Cevap: İlk sigortaya giriş tarihinizi belirtmemişsiniz. Engelli raporunuz olmadığına göre normal emeklilikten faydalanacaksınız ki, bu durumda emeklilikte yaşa takılacaksınız veya 58 yaşında ya da 60 yaşında emekli olacaksınız. Eğer engelli emekliliğine başvurmazsanız normal emeklilikten faydalanacaksınız. Ayrıca engelli emekli aylığının düşük olacağı yönündeki kanı da doğru değildir.
5 BİN TL'NİN ALTINDAKİ BORÇ SİLİNECEK
Soru: Genel sağlık sigortası borcum olduğu için ben ve ailem sağlık hizmetlerinden yararlanamıyoruz. Çalışmadığım için iki yıldır primlerimi ödeyemedim, gelir testine de giremedim. Yeni çıkacak aftan yararlanabilir miyim? Borcumun tamamı silinir mi? Halit K.
Cevap: Yeni yasa tasarısı ile sağlık borçlarının bir kısmı silinecek. Önce Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan genel sağlık sigortası prim borcunuzu öğrenmelisiniz. 31 Aralık tarihine kadar olan borçlara yeniden yapılandırma imkanı sağlanıyor. Borç tutarı 5 bin liranın altındaysa tamamı silinecek. Beş bin liranın üzerindeyse yüzde 50'sinin peşin ya da taksitle öderseniz kalan yüzde 50'si silinecek.