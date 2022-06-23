3600 ek göstergede flaş detay! Yaştan zorunlu emekli olanların ikramiyeleri...

Başkan Erdoğan 3600 ek göstergenin tüm memurlara uygulanacağı müjdesini vermesinin ardından merak edilen birçok sorunun yanıtı araştırılıyor. Özellikle ikramiyelerin nasıl olacağı, 3600 ek göstergeden yararlanma şartları en çok araştırılanlar arasında. İşte konuyla ilgili Hürriyet gazetesi yazarı Noyan Doğan'ın yazısı

Soru: 28.7.2022 itibarıyla emeklilik müracaatına hak kazanıyorum. Temmuz 2022 döneminde emekli maaşlarına veya asgari ücrete zam yapılması durumuna göre hangi tarihte emeklilik müracaatı yapmam daha avantajlı olur? Şahsine Ş.

Cevap: Temmuz ayında emekli olmakla ağustos ayında emekli olmak arasında bir fark yok. Temmuz ayında emeklilik için müracaat ederseniz temmuzda emekli maaşına gelecek zamlardan yararlanırsınız. Aynı zamanda kıdem tazminatınızı da temmuz ayında artacak kıdem tazminatı tavanına göre alabileceksiniz. Temmuz ayında emekliliğe müracaat etmenizi öneririm.