Soya, dane mısır, zeytin, Arpa, buğday, gübre ve mazot paraları hesaplara yattı mı? Herkes bekliyordu! İşte 2022 çiftçi destekleri
Tarım ve Orman Bakanlığı, ülke içi üretimin yükselmesi ve böylece de dışa bağımlılığın azalması amacıyla yeni dönemde çiftçilere geri ödemesiz nakit desteğinde bulunacağını açıkladı. Bakanlık doğrultusundan oluşturulan yardım duyurusu büyük ilgi görürken, ilk yardımlar hesaplara geçmeye başladı. İşte Tarım ve Orman Bakanlığı doğrultusundan tasarlanmış olan çiftçi desteği hizmetlerine dair haberin ayrıntıları
Yeni dönemde döviz kurlarının çeşitli faktörlere bağlı olarak yükseliş trendine girmesi, ülke tarafından satın alınan hizmetlerin tümüne yüksek oranlı zamların yansımasına sebep oldu. Özellikle gıda sektöründe gözlenen bu ani yükselişler, devlet kurumlarını harekete geçirdi. Bu kapsamda dışa bağımlılığı azaltarak ülke içi üretimi arttırmak isteyen Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçilere yetiştirdikleri ürünlere göre değişiklik gösteren tutarlarda gübre ve mazot desteğinde bulunacağını açıkladı.
Kuraklık probleminden kaynaklı olarak zarara uğrayan tarım arazileri, ülke ekonomisini olumsuz etkiledi. Bu noktada devreye giren Tarım ve Orman Bakanlığı, yaşanan kuraklık sebebi ile ürün sayısında azalma gözlenen çiftçilere, ektikleri ürünlere göre değişiklik gösteren tutarlarda geri ödemesiz gübre ve mazot desteğinde bulunacağını kamuoyu ile paylaştı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Gübre Hibesi 2022
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni dönem hibe programı kapsamında çiftçilere verilecek olan gübre desteklerinin dekar başı tutarları, şu şekilde belirlendi: