RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Soya, dane mısır, zeytin, Arpa, buğday, gübre ve mazot paraları hesaplara yattı mı? Herkes bekliyordu! İşte 2022 çiftçi destekleri

Soya, dane mısır, zeytin, Arpa, buğday, gübre ve mazot paraları hesaplara yattı mı? Herkes bekliyordu! İşte 2022 çiftçi destekleri

Tarım ve Orman Bakanlığı, ülke içi üretimin yükselmesi ve böylece de dışa bağımlılığın azalması amacıyla yeni dönemde çiftçilere geri ödemesiz nakit desteğinde bulunacağını açıkladı. Bakanlık doğrultusundan oluşturulan yardım duyurusu büyük ilgi görürken, ilk yardımlar hesaplara geçmeye başladı. İşte Tarım ve Orman Bakanlığı doğrultusundan tasarlanmış olan çiftçi desteği hizmetlerine dair haberin ayrıntıları

takvim.com.tr
14.04.2022 08:58 - Son Güncelleme: 14.04.2022 08:58
Soya, dane mısır, zeytin, Arpa, buğday, gübre ve mazot paraları hesaplara yattı mı? Herkes bekliyordu! İşte 2022 çiftçi destekleri

Yeni dönemde döviz kurlarının çeşitli faktörlere bağlı olarak yükseliş trendine girmesi, ülke tarafından satın alınan hizmetlerin tümüne yüksek oranlı zamların yansımasına sebep oldu. Özellikle gıda sektöründe gözlenen bu ani yükselişler, devlet kurumlarını harekete geçirdi. Bu kapsamda dışa bağımlılığı azaltarak ülke içi üretimi arttırmak isteyen Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçilere yetiştirdikleri ürünlere göre değişiklik gösteren tutarlarda gübre ve mazot desteğinde bulunacağını açıkladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Soya, dane mısır, zeytin, Arpa, buğday, gübre ve mazot paraları hesaplara yattı mı? Herkes bekliyordu! İşte 2022 çiftçi destekleri

Tarım ve Orman Bakanlığı Kuraklık Destekleri

Ekolojik dengenin çeşitli faktörlere bağlı olarak giderek bozulması, iklim krizlerinin yaşanmasına ve sonuç olarak da dünya çapında bir kuraklığın gözlenmesine yol açtı.

Soya, dane mısır, zeytin, Arpa, buğday, gübre ve mazot paraları hesaplara yattı mı? Herkes bekliyordu! İşte 2022 çiftçi destekleri

Kuraklık probleminden kaynaklı olarak zarara uğrayan tarım arazileri, ülke ekonomisini olumsuz etkiledi. Bu noktada devreye giren Tarım ve Orman Bakanlığı, yaşanan kuraklık sebebi ile ürün sayısında azalma gözlenen çiftçilere, ektikleri ürünlere göre değişiklik gösteren tutarlarda geri ödemesiz gübre ve mazot desteğinde bulunacağını kamuoyu ile paylaştı.

Soya, dane mısır, zeytin, Arpa, buğday, gübre ve mazot paraları hesaplara yattı mı? Herkes bekliyordu! İşte 2022 çiftçi destekleri

Tarım ve Orman Bakanlığı Gübre Hibesi 2022

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni dönem hibe programı kapsamında çiftçilere verilecek olan gübre desteklerinin dekar başı tutarları, şu şekilde belirlendi:

Soya, dane mısır, zeytin, Arpa, buğday, gübre ve mazot paraları hesaplara yattı mı? Herkes bekliyordu! İşte 2022 çiftçi destekleri
  • Arpa, buğday, tritikale, yulaf ve çavdar: 20 TL
  • Kütlü pamuk ve çeltik: 8 TL
  • Mercimek, kuru fasulye ve nohut: 8 TL
SON DAKİKA