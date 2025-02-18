Ev almak isteyenler için yeni kampanya müjdesi! Bakan Murat Kurum açıkladı: Peşinatsız | Emlak Konut kampanyası...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum , şu ifadelere yer verdi: "Cennet vatanımızın en acı gerçeği, hiç şüphesiz depremdir. Çünkü bugün Türkiye'nin yüzölçümünün yüzde 66'sı, nüfusumuzun yüzde 70'i deprem tehlikesi altındadır. En son 6 Şubat 2023'te asrın felaketini yaşadık. Bu felaket, 14 milyon vatandaşımızı etkiledi, bölgedeki yapı stokunun yaklaşık yüzde 40'ını yok etti. Bu büyük kaybın ülkemize maliyeti 104 milyar dolara; konut hasarının ekonomik maliyeti ise 57 milyar dolara ulaştı."

Türkiye'nin tarihinin en ağır imtihanını yaşadığını söyleyen Bakan Kurum, şunları kaydetti: "Depremin ilk haftalarıydı. İnşaat sektörümüzün tüm temsilcileri ile birlikte Gaziantep'te bir toplantı yaptık. Orada, gerek ihtiyaç duyduğumuz inşaat malzemeleri gerekse de yüklenicilerle alakalı olarak bir dizi toplantılar gerçekleştirdik. Bir masa etrafında toplandık ve hepimiz; şehirlerimizin bir an önce ayağa kalkması için çözüm aradık. Ben hemen her toplantıda sizlere sorular sormuştum. Cevaben hepiniz; 'inşaat malzemesi sorunumuz olmaz. Çimento da yeter, beton da yeter, demir de yeter. Biz Allah'ın izniyle bu işleri devletimizle, milletimizle ele ele vererek yaparız' demiştiniz. Hamdolsun bu işleri yaptık. Sizin bu özgüveniniz, bu gayretiniz bugün sahada kendini ispatladı. Deprem bölgesi dünyanın en büyük şantiye alanı haline geldi. Ben burada olan-olmayan tüm sektör temsilcilerimize, mimarlarımıza, mühendislerimize, işçilerimize; depremzede kardeşlerimiz adına çok teşekkür ediyorum."

"DEPREMZEDE KARDEŞLERİMİZİ YUVALARINA KAVUŞTURACAĞIZ"

11 il, 4 bin 333 köy, 174 ayrı alanda; 2 bin 481 şantiyede şehirleri yeniden inşa faaliyetlerinin hız kesmeden devam ettiğini ifade eden Bakan Kurum, "Toplamda 201 bin ev ve iş yerini afetzede vatandaşlarımıza teslim ettik. İnşallah 2025 yılının sonuna kadar da söz verdiğimiz 453 bin konut ve iş yeri sayısına ulaşacak, tüm depremzede kardeşlerimizi yuvalarına kavuşturacağız. İnanın, bu çalışmanın dünyada başka bir örneği daha yoktur" şeklinde konuştu.

CHP'YE TEPKİ: SİZ BU ESERLERİN MAKETİNİ BİLE YAPAMAZSINIZ

"Türkiye'den başka hiçbir devlet, bu süre içerisinde böylesi büyük bir organizasyonu gerçekleştiremez, bu afetin altından kalkamazdı" diyen Kurum, "Bu gerçek ortadayken; bazı kesimler hala deprem bölgesine dair çalışmaları eleştirmek, devlet-millet el ele verdiğimiz bu gayreti gölgelemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Biz onlara 'siz bu eserlerin maketini bile yapamazsınız' deyince de kızıyorlar. Gerçekten yapamazlar" ifadelerini kullandı.



"DEPREM BÖLGESİNİ ASLA SİYASİ MALZEME YAPMADIK"

Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Samimi söylüyorum, deprem bölgesine ne tek bir çivi çaktılar, ne de tek bir kardeşimizin yarasını sardılar. Milletimizin acısı üzerinden propaganda yapmaktan ve istismar siyasetinden başka bir şey yapmadılar. Hep belirttim, yine söylüyorum. Biz bugüne kadar; milletimizin en hassas konusu olan asrın felaketini ve deprem bölgesini asla siyasi malzeme yapmadık, bundan sonra da deprem bölgesindeki çalışmalarımızı kimseye malzeme yaptırmayacağız."



