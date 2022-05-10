Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan vatandaşlara çağrı: Bayram sonrası ilaç gibi geldi! Hesaplarınızı kontrol edin, para yatmış olabilir!
Ülke sınırları içerisinde hayat devam ettiren milyonlarca vatandaşa hem emekli maaşı kategorisi altında hem de diğer kategori başlıkları altında milyonlarca TL'lik ödenek ayıran SGK, yeni dönemde bazı hesaplara paraların yatmış olma olasılığını ve bu niçin bağlamında kişilerin hesaplarını kontrol etmeleri gerektiğini bildirdi. İşte Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan çağrıya dair haberin ayrıntıları
10.05.2022 08:54 - Son Güncelleme: 10.05.2022 08:54
Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal devlet olma sorumluluklarını yerine getiren kamu kurumlarından birisidir. Hem emekli ödemeleri hem gereksinim sahiplerine ödediği başka hizmetleri hem de geliştirmiş bulunduğu istihdam projeleri yardımıyla vatandaşlar doğrultusundan yakından takip edilen ve çoğu mağduriyeti başarı ile sonlandıran Sosyal Güvenlik Kurumu, yeni dönemde de vatandaş yararına çalışmalar sürdürmeye devam ediyor.
Kurum doğrultusundan oluşturulan bu açıklamadan sonra vatandaşlar, alakalı sorgulamaların nasıl yapılacağını ve SGK'nın nakdi yardımlarının hangi başlıklar altında ulaştırıldığını incelemeye başladılar.