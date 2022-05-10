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Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan vatandaşlara çağrı: Bayram sonrası ilaç gibi geldi! Hesaplarınızı kontrol edin, para yatmış olabilir!

Ülke sınırları içerisinde hayat devam ettiren milyonlarca vatandaşa hem emekli maaşı kategorisi altında hem de diğer kategori başlıkları altında milyonlarca TL'lik ödenek ayıran SGK, yeni dönemde bazı hesaplara paraların yatmış olma olasılığını ve bu niçin bağlamında kişilerin hesaplarını kontrol etmeleri gerektiğini bildirdi. İşte Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan çağrıya dair haberin ayrıntıları

takvim.com.tr
10.05.2022 08:54 - Son Güncelleme: 10.05.2022 08:54
Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan vatandaşlara çağrı: Bayram sonrası ilaç gibi geldi! Hesaplarınızı kontrol edin, para yatmış olabilir!

Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal devlet olma sorumluluklarını yerine getiren kamu kurumlarından birisidir. Hem emekli ödemeleri hem gereksinim sahiplerine ödediği başka hizmetleri hem de geliştirmiş bulunduğu istihdam projeleri yardımıyla vatandaşlar doğrultusundan yakından takip edilen ve çoğu mağduriyeti başarı ile sonlandıran Sosyal Güvenlik Kurumu, yeni dönemde de vatandaş yararına çalışmalar sürdürmeye devam ediyor.

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Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan vatandaşlara çağrı: Bayram sonrası ilaç gibi geldi! Hesaplarınızı kontrol edin, para yatmış olabilir!

Sosyal Güvenlik Kurumu, yürütmüş bulunduğu çalışmalar ve yatırdığı yardım tutarları dahilinde birtakım kişilerin hesaplarına haberleri olmadan paraların yatırılmış olma ihtimalini ve bu sebep ile hesapların, alakalı ekranlar aracılığı ile denetim edilmesi gerekliliğini bildirdi.

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan vatandaşlara çağrı: Bayram sonrası ilaç gibi geldi! Hesaplarınızı kontrol edin, para yatmış olabilir!

Kurum doğrultusundan oluşturulan bu açıklamadan sonra vatandaşlar, alakalı sorgulamaların nasıl yapılacağını ve SGK'nın nakdi yardımlarının hangi başlıklar altında ulaştırıldığını incelemeye başladılar.

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan vatandaşlara çağrı: Bayram sonrası ilaç gibi geldi! Hesaplarınızı kontrol edin, para yatmış olabilir!

Binlerce TL Hesaplarda Bekliyor Olabilir!

Ülke sınırları içinde yaşam sürdüren vatandaşlar doğrultusundan yakın takip edilen kamu kurumlarından birisi olan Sosyal Güvenlik Kurumu, yeni dönemde de çoğu değişik kategori altında nakit hizmetleri sunmaya devam ediyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan vatandaşlara çağrı: Bayram sonrası ilaç gibi geldi! Hesaplarınızı kontrol edin, para yatmış olabilir!

Hesaplara aktardığı nakit tutarları kapsamında vatandaşlara davette tespit edilen Sosyal Güvenlik Kurumu, kişilerin hesaplarını denetim etmelerini gerekliliğini bildirdi.

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