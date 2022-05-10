500 - 3.000 TL 60 saniyede zamlı olarak hesaba yatıyor! Emekli maaşı 2500 TL, 2.750 TL olanlara ek kaynak! Tek sözünüzle ATM'den hızlıca çekin!

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için sunulan fırsatlardan birisi de promosyon ödemesi. 3 yıl boyunca maaşını aynı bankadan alacağını taahüt eden emekliler için yeni teklifleri bulunuyor. 500 TL'den başlayan ödeme tutarları 2.750 - 3.000 TL'ye kadar ulaşıyor. Bunun yanında bazı ek avantajlar da müşterilere sunuluyor.Maaşlarını belirti edilen bankalara taşıyan emekliler bu kampanyalardan yararlanıyor. Peki, hangi banka en yüksek promosyon ödemesi veriyor? İşte merak edilenler haberimizde...