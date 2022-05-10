500 - 3.000 TL 60 saniyede zamlı olarak hesaba yatıyor! Emekli maaşı 2500 TL, 2.750 TL olanlara ek kaynak! Tek sözünüzle ATM'den hızlıca çekin!
Bünyesindeki müşteri sayısını artırmak isteyen bankalar yeni fırsatlar sunuyor. Bu kapsamda da SSK Bağ-Kur emeklilerine sunduğu promosyon ödemelerinde çeşitli yeni kampanyaları duyurdu. Ödemeler 500 TL'den başlayıp 2.750 TL'ye kadar ulaşıyor. Hal böyle olunca en çok avantajı sağlayan bankayı öğrenmek isteyen emekliler maaşını oraya taşımak için başvurusunu yapıyor. Emeklilerin promosyon almaları için ise tek bir şart bulunuyor. Bu şart genelde tek koşul olarak sunuluyor. Maaşını 3 yıl aynı bankadan alacağını taahüt eden emeklilere ödemeler saatler içerisinde yapılıyor. Peki, en yüksek promosyon ödemesini hangi banka sağlıyor? İşte banka banka Mayıs ayı promosyon kampanyaları!
10.05.2022 10:30 - Son Güncelleme: 10.05.2022 10:31
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için sunulan fırsatlardan birisi de promosyon ödemesi. 3 yıl boyunca maaşını aynı bankadan alacağını taahüt eden emekliler için yeni teklifleri bulunuyor. 500 TL'den başlayan ödeme tutarları 2.750 - 3.000 TL'ye kadar ulaşıyor. Bunun yanında bazı ek avantajlar da müşterilere sunuluyor.Maaşlarını belirti edilen bankalara taşıyan emekliler bu kampanyalardan yararlanıyor. Peki, hangi banka en yüksek promosyon ödemesi veriyor? İşte merak edilenler haberimizde...
Mayıs ayı kampanyalarında 2 bin 750 liraya varan promosyon ödenirken, sunulan fayda 3 bin liraya kadar çıkıyor. İşte bazı kampanyalar: