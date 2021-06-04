Son viraja girildi! Memura-emekliye 5 ayda yüzde 6.4 zam: İşte en düşük emekli ve memur maaşı...
Temmuz zammı için son viraja girildi. 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 6.39 oldu. Memurlara ve emeklilerine de yüzde 3'lük artışa ilaveten yüzde 3.39 fark çıktı. Peki, Temmuz zammı ile birlikte emeklilerin ve memurların maaşı ne kadar olacak? Kim, ne kadar alacak? İşte emeklilerin ve memurların merak ettiği tüm detaylar...
04.06.2021 07:04
- Son Güncelleme: 04.06.2021 07:04