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Son viraja girildi! Memura-emekliye 5 ayda yüzde 6.4 zam: İşte en düşük emekli ve memur maaşı...

Temmuz zammı için son viraja girildi. 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 6.39 oldu. Memurlara ve emeklilerine de yüzde 3'lük artışa ilaveten yüzde 3.39 fark çıktı. Peki, Temmuz zammı ile birlikte emeklilerin ve memurların maaşı ne kadar olacak? Kim, ne kadar alacak? İşte emeklilerin ve memurların merak ettiği tüm detaylar...

04.06.2021 07:04 - Son Güncelleme: 04.06.2021 07:04
Son viraja girildi! Memura-emekliye 5 ayda yüzde 6.4 zam: İşte en düşük emekli ve memur maaşı...

Memurların, emeklilerin Temmuz zammı adım adım yaklaşıyor. Zam oranında enflasyon verileri belirleyici olacak.

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Son viraja girildi! Memura-emekliye 5 ayda yüzde 6.4 zam: İşte en düşük emekli ve memur maaşı...

Bu nedenle hem emekliler hem de memurlar enflasyonu yakından takip ediyor.

Son viraja girildi! Memura-emekliye 5 ayda yüzde 6.4 zam: İşte en düşük emekli ve memur maaşı...

ENFLASYON FARKI VAR
Bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını gösterecek.

Son viraja girildi! Memura-emekliye 5 ayda yüzde 6.4 zam: İşte en düşük emekli ve memur maaşı...

6 aylık enflasyon ne kadar çıkarsa, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de o kadar zam alacak.

Son viraja girildi! Memura-emekliye 5 ayda yüzde 6.4 zam: İşte en düşük emekli ve memur maaşı...

Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme kapsamında Temmuz'da yüzde 3 zam ve enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı kadar fark alacak.