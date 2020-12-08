SON DAKİKA: Ücretli poşet uygulamasında ikinci yıl sona eriyor
Son dakika: Ücretli poşet uygulamasında ikinci yıl sona eriyor. Poşet üreticileri ve tüketiciler, "25 kuruşluk fiyat bu yıl da değişmesin" derken, yılın ilk 10 ayında poşet kullanımı yüzde 73, karbon salımı 1.2 milyon ton azaldı.
Türkiye'de paralı plastik poşet uygulamasında ikinci yıl geride kaldı. Milliyet'in haberinde ücretli poşet uygulamasının detayları yer aldı. Ocak 2019'da tüketicilerin birçoğu paralı poşet uygulamasına hazırlıksız yakalanmış, ilerleyen günlerde ise hazırlıklarını yaparak bez torba, file ya da eski kullandıkları plastik poşetlerle alışverişe çıkmıştı.
Paralı plastik poşet uygulamasından önce kişi başı yıllık kullanım 440 adet seviyelerindeydi. 2025 yılında bu rakamında 40'ın altına düşürülmesi bekleniyor. Bu yılın ilk 10 aylık verilerine göre, Kovid-19 salgınına rağmen poşet kullanımının yüzde 73 azaldığı belirtiliyor. Uygulamanın başladığı 2019'da poşet kullanımı yüzde 80 düştü.
2019 yılında plastik poşetler 25 kuruştan tüketiciye satıldı. 25 kuruşun 15 kuruşu devlet payı, 10 kuruşu ise perakende satış noktasının payı olarak kaldı. 2020 yılında da zam yapılmadan tüketiciye 25 kuruşa sunuldu. Fakat 2020'de devlet payı 18 kuruşa çıkarılırken, perakende satış noktasının payı ise 7 kuruşa düşürüldü. Tüketiciler ve üreticiler 2021 yılında da poşet fiyatlarının 25 kuruşta sabit kalmasını isterken bu konuda görüşmeler sürüyor.
Gıda ve perakende
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, plastik poşetlerin en fazla gıda perakende ve tekstil/giyim sektöründe kullanıldığı belirtildi. 2020 yılının ilk 10 ayında Kovid-19 salgınına rağmen poşet kullanım oranının yüzde 73 seviyesine düştüğü belirtilen bakanlığın açıklamasında, şu bilgiler yer aldı:
"Bu azalmayla birlikte 8 bin 380 ton daha az sera gazı salımı, 1 milyon 220 bin ton karbon ayak izi azaltımı, 2 milyon varil ham petrol kullanım tasarrufu ve 1 milyon 120 bin MWh enerji tasarrufu şeklinde özetlemek mümkün. Bu azalma oranı ile plastik poşet üretimi için gerekli ham madde ithali de önlenmiştir. Yaklaşık 1.5 milyar lira tasarruf edilmiştir."