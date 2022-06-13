SON DAKİKA: TOGG'da heyecan verici gelişme: Beklenenden erken trafiğe çıkabilir! Bakan tarih verdi
Son dakika haberleri... 2023'ün ilk çeyreğinde trafiğe çıkması beklenen Togg'u bu yıl sonunda yollarda görebiliriz. AK Parti'nin Kızılcahamam kampında sunum yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Togg'un açıklanan takvimden önce trafiğe çıkabileceğini söyledi. Bununla birlikte TOGG ile Bilişim Vadisi'nin ortaklığında başlatılan Mobilite Hızlandırıcı Programı'nda mezun olan 10 girişimci, yarın Bilişim Vadisi'nde görücüye çıkacak.
13.06.2022 11:48 - Son Güncelleme: 13.06.2022 12:50
AK Parti'nin geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Kızılcahamam kampında bir sunum yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise Togg'un beklenenden önce yollara çıkabileceğini söyledi.
SANAYİDE GLOBAL ÜS
Varank'ın Türkiye'yi sanayi sektöründe global üs haline getirecek yatırım, üretim, istihdam, teşvik ve altyapı çalışmalarını anlattığı sunumda, sanayide katma değerli üretimin arttığı, otomotivin payının yüzde 10'dan yüzde 12'ye yükseldiği, ana metalin payının yüzde 9'dan yüzde 13.5'a çıktığı, makine sektörünün payının da yüzde 3'ten yüzde 6'ya çıktığı belirtildi.