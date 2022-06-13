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Haberler Ekonomi SON DAKİKA: TOGG'da heyecan verici gelişme: Beklenenden erken trafiğe çıkabilir! Bakan tarih verdi

SON DAKİKA: TOGG'da heyecan verici gelişme: Beklenenden erken trafiğe çıkabilir! Bakan tarih verdi

Son dakika haberleri... 2023'ün ilk çeyreğinde trafiğe çıkması beklenen Togg'u bu yıl sonunda yollarda görebiliriz. AK Parti'nin Kızılcahamam kampında sunum yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Togg'un açıklanan takvimden önce trafiğe çıkabileceğini söyledi. Bununla birlikte TOGG ile Bilişim Vadisi'nin ortaklığında başlatılan Mobilite Hızlandırıcı Programı'nda mezun olan 10 girişimci, yarın Bilişim Vadisi'nde görücüye çıkacak.

13.06.2022 11:48 - Son Güncelleme: 13.06.2022 12:50
SON DAKİKA: TOGG’da heyecan verici gelişme: Beklenenden erken trafiğe çıkabilir! Bakan tarih verdi

Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan yerli otomobil Togg'un, 2023 yılının ilk üç ayında banttan inerek trafiğe çıkması hedefleniyor.

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SON DAKİKA: TOGG’da heyecan verici gelişme: Beklenenden erken trafiğe çıkabilir! Bakan tarih verdi

AK Parti'nin geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Kızılcahamam kampında bir sunum yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise Togg'un beklenenden önce yollara çıkabileceğini söyledi.

SON DAKİKA: TOGG’da heyecan verici gelişme: Beklenenden erken trafiğe çıkabilir! Bakan tarih verdi

Varank'ın, bu yılın sonuna doğru belli sayıda üretilebilecek yeri otomobilin ilk aşamada devlet büyükleri tarafından kullanılmaya başlayabileceğini belirttiği öğrenildi. Öte yandan, Togg'u satın almak isteyen çok sayıda milletvekilinin de bu konudaki taleplerini ilettiği öğrenildi.

SON DAKİKA: TOGG’da heyecan verici gelişme: Beklenenden erken trafiğe çıkabilir! Bakan tarih verdi

SANAYİDE GLOBAL ÜS
Varank'ın Türkiye'yi sanayi sektöründe global üs haline getirecek yatırım, üretim, istihdam, teşvik ve altyapı çalışmalarını anlattığı sunumda, sanayide katma değerli üretimin arttığı, otomotivin payının yüzde 10'dan yüzde 12'ye yükseldiği, ana metalin payının yüzde 9'dan yüzde 13.5'a çıktığı, makine sektörünün payının da yüzde 3'ten yüzde 6'ya çıktığı belirtildi.

SON DAKİKA: TOGG’da heyecan verici gelişme: Beklenenden erken trafiğe çıkabilir! Bakan tarih verdi

Yine katma değeri yüksek işlenmiş gıda ve içecek ürünlerinde de ihracatın payının arttığı da kaydedildi. Yapılan sunumda OSB'ler de konuşuldu.

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