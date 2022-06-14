Memura 9107 TL, emekliye 6077 TL maaş! 18,5 milyon kişiye Temmuz artışı NETLEŞTİ! 6 aylık TEFE TÜFE oranına göre %41,67 zam geliyor!
Temmuz zammı memur ve memur emeklileri tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında memur maaşları Temmuz'da kaç TL olacak sorusu yer alıyor. Ek iyileştirmeler gündemde yer alırken konuyla ilgili yapılacak açıklamalar merakla bekleniyor. Temmuz ayında, Ocak'taki gibi 2.5 puanlık artış yapılırsa zam yüzde 41.67'yi bulabilecek. Peki, Temmuz'da emekli memur maaşları ne kadar olacak? Temmuz ayında emekli memur maaşına kaç TL zam gelecek? İşte merak edilenler ve maaş tablosu haberimizin detaylarında...
14.06.2022 09:52 - Son Güncelleme: 14.06.2022 09:52
Memur ve emekliler merakla Temmuz zammını bekliyor. Memur ve memur emeklilerine Temmuz ayında zam + enflasyon farkı yansıtılacak. Öte yandan ek iyileştirmeler de gündemde yer ediniyor. Bu artış yalnızca emekli memura değil, engellilere, yakınına bakanlardan hasya ve çocuklara kadar milyonların geliri yükselecek. 6 aylık enflasyon zammına göre memura en az 9107 TL, emeklisine ise 6077 TL maaş zammı gelecek. Peki, memur maaşları Temmuz'da kaç TL olacak? Memur emeklileri kaç TL zam alacak? İşte tüm merak edilenler!
Memurların ve memur emeklilerine Temmuz'da zam + enflasyon farkı yansıtılırken, ek iyileştirme de gündemde. Bu artışlarla yaşlılardan engellilere, yakınına bakanlardan hasta ve çocuklara kadar milyonların geliri de yükselecek.