Memura 9107 TL, emekliye 6077 TL maaş! 18,5 milyon kişiye Temmuz artışı NETLEŞTİ! 6 aylık TEFE TÜFE oranına göre %41,67 zam geliyor!

Memur ve emekliler merakla Temmuz zammını bekliyor. Memur ve memur emeklilerine Temmuz ayında zam + enflasyon farkı yansıtılacak. Öte yandan ek iyileştirmeler de gündemde yer ediniyor. Bu artış yalnızca emekli memura değil, engellilere, yakınına bakanlardan hasya ve çocuklara kadar milyonların geliri yükselecek. 6 aylık enflasyon zammına göre memura en az 9107 TL, emeklisine ise 6077 TL maaş zammı gelecek. Peki, memur maaşları Temmuz'da kaç TL olacak? Memur emeklileri kaç TL zam alacak? İşte tüm merak edilenler!