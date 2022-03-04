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Haberler Ekonomi Son dakika: Tek tek hesaplandı! Flaş hamle geldi! En yüksek güncel 32 günlük vadeli faiz oranları! Maaştan daha fazla getiri var

Son dakika: Tek tek hesaplandı! Flaş hamle geldi! En yüksek güncel 32 günlük vadeli faiz oranları! Maaştan daha fazla getiri var

Rusya ve Ukrayna savaşının da etkisiyle piyasalarda görülen belirsizlikler ve risk etkeni çoğu yatırımcının mevduat hesaplarına yönelmesine sebep oldu. TL birikimlerini güvenle tutmak isteyenler ise bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesaplarını tercih etmeye başladı. Öte yandan Aralık ayından beri başarılı bir şekilde yapılan kur korumalı TL mevduat sistemi ile kişilerin TL birikimi amacıyla bu hesapları da süregelen olarak kullanmaya başladıkları görüldü. Genellikle dijital vadeli mevduat hesaplarında faiz oranlarının tekrardan yükselişe geçmesi ilgi çekiyor. Peki, bankaların 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları ne kadar?

takvim.com.tr
04.03.2022 09:16 - Son Güncelleme: 04.03.2022 09:16
Son dakika: Tek tek hesaplandı! Flaş hamle geldi! En yüksek güncel 32 günlük vadeli faiz oranları! Maaştan daha fazla getiri var

Birikimlerini kısa vadede en karlı biçimde katlamak isteyenlere avantajlı oranlar sunan bankalar, vadeli mevduat hesaplarında cazip faiz oranlarını duyurdular. Dijital bankacılık sistemlerinin de gelişmesinin ardından şubesiz başvuru işlemlerinin de başlamasıyla vatandaşlar birikimleri için en kârlı hesapları araştırmaya başladı.

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Son dakika: Tek tek hesaplandı! Flaş hamle geldi! En yüksek güncel 32 günlük vadeli faiz oranları! Maaştan daha fazla getiri var

30.000 TL İçin Faiz Getirisi Hesaplama

32 gülük vadeli mevduat hesaplarında en yüksek getiri dijital kanallar üzerinden başvuru yapanlar tarafından kullanılabilir. Özellikle yüksek hoş gedin faizleri ile anında vadeli mevduat hesap açma işlemlerini gerçekleştirenler ortalama olarak 60 – 90 gün boyunca yüzde 20'nin üzerinde faiz kazancı elde edebiliyor.

Son dakika: Tek tek hesaplandı! Flaş hamle geldi! En yüksek güncel 32 günlük vadeli faiz oranları! Maaştan daha fazla getiri var

Ancak son dönemde birçok banka tarafından mevduat faiz oranları düşürüldü. Son olarak yüzde 20 seviyesinde mevduat getirisi sunan ING Bank, %19 seviyesine faiz oranını çekerek bu kervana katıldı.

Son dakika: Tek tek hesaplandı! Flaş hamle geldi! En yüksek güncel 32 günlük vadeli faiz oranları! Maaştan daha fazla getiri var

32 günlük vadede 30.000 TL mevduat birikimi için en yüksek getiri sunan bankalar:

  • Fibabanka Kiraz Hesap | Faiz Oranı: %20,5 | Net Kazanç: 512,22 TL
  • Anadolu Bank Renkli Hesap | Faiz Oranı: %19,25 | Net Kazanç: 480,99 TL
  • Odeabank Oksijen Hesap | Faiz Oranı: %18,50 | Net Kazanç: 462,25 TL

Son dakika: Tek tek hesaplandı! Flaş hamle geldi! En yüksek güncel 32 günlük vadeli faiz oranları! Maaştan daha fazla getiri var

Fibabanka Kiraz Hesap

Dijital kanallar üzerinden başvuru yaparak Kiraz Hesap açtıranlar yüksek hoş geldin faizinden en cazip oranlarla yararlanabiliyor. %20,50'ye varan hoş geldin faizi 60 gün boyunca işletilmektedir.

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