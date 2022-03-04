Son dakika: Tek tek hesaplandı! Flaş hamle geldi! En yüksek güncel 32 günlük vadeli faiz oranları! Maaştan daha fazla getiri var
Rusya ve Ukrayna savaşının da etkisiyle piyasalarda görülen belirsizlikler ve risk etkeni çoğu yatırımcının mevduat hesaplarına yönelmesine sebep oldu. TL birikimlerini güvenle tutmak isteyenler ise bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesaplarını tercih etmeye başladı. Öte yandan Aralık ayından beri başarılı bir şekilde yapılan kur korumalı TL mevduat sistemi ile kişilerin TL birikimi amacıyla bu hesapları da süregelen olarak kullanmaya başladıkları görüldü. Genellikle dijital vadeli mevduat hesaplarında faiz oranlarının tekrardan yükselişe geçmesi ilgi çekiyor. Peki, bankaların 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları ne kadar?
04.03.2022 09:16 - Son Güncelleme: 04.03.2022 09:16
Birikimlerini kısa vadede en karlı biçimde katlamak isteyenlere avantajlı oranlar sunan bankalar, vadeli mevduat hesaplarında cazip faiz oranlarını duyurdular. Dijital bankacılık sistemlerinin de gelişmesinin ardından şubesiz başvuru işlemlerinin de başlamasıyla vatandaşlar birikimleri için en kârlı hesapları araştırmaya başladı.
30.000 TL İçin Faiz Getirisi Hesaplama
32 gülük vadeli mevduat hesaplarında en yüksek getiri dijital kanallar üzerinden başvuru yapanlar tarafından kullanılabilir. Özellikle yüksek hoş gedin faizleri ile anında vadeli mevduat hesap açma işlemlerini gerçekleştirenler ortalama olarak 60 – 90 gün boyunca yüzde 20'nin üzerinde faiz kazancı elde edebiliyor.