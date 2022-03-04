Son dakika: Tek tek hesaplandı! Flaş hamle geldi! En yüksek güncel 32 günlük vadeli faiz oranları! Maaştan daha fazla getiri var

Birikimlerini kısa vadede en karlı biçimde katlamak isteyenlere avantajlı oranlar sunan bankalar, vadeli mevduat hesaplarında cazip faiz oranlarını duyurdular. Dijital bankacılık sistemlerinin de gelişmesinin ardından şubesiz başvuru işlemlerinin de başlamasıyla vatandaşlar birikimleri için en kârlı hesapları araştırmaya başladı.