Emeklilikte kıdem tazminatı detayı! İşte emeklilik ve kıdem tazminatı için en avantajlı tarih
Milyonlarca çalışan işe girdiği ilk günden bu yana ne kadar kıdem tazminatı alacağını ve ne zaman emekli olacağını araştırıyor. Kıdem tazminatı senede iki kere, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile belirleniyor ve mali ve sosyal haklar çerçevesinde senede iki kere bir önceki altı aylık döneme göre artırılıyor. Temmuz ayında da kıdem tazminatının tavanı ocak-haziran döneminde uygulanan tazminat tavanına göre artacak.
Emeklilik ile ilgili flaş açıklama! Emekli olmak isteyen milyonları ilgilendiriyor. Emeklilik ve kıdem tazminatı için hangi tarihin en karlı olduğu açıklandı. Emeklilik için temmuz ayını beklemek mantıklı olur mu? sorusuna cevap verildi. Kıdem tazminatı ile ilgili flaş detay ortaya çıktı. Kıdem tazminatı senede iki kere, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile belirleniyor ve mali ve sosyal haklar çerçevesinde senede iki kere bir önceki altı aylık döneme göre artırılıyor. Temmuz ayında da kıdem tazminatının tavanı ocak-haziran döneminde uygulanan tazminat tavanına göre artacak. Kıdem tazminatı için bekleyeceksiniz emeklilik için temmuz ayı daha doğru olur.
Hürriyet'ten Noyan Doğan, emeklilik ile ilgili kendisine gelen sorulara cevap verdi. Doğan'ın ilgili yazısı şu şekilde:
Soru: İlk işe giriş tarihim 4.10.2000. Askerlik borçlanmamı 390 gün yapıp, aralık ayında ödedim. Yatırdığım primler gün olarak gözüküyor, ama sigorta giriş tarihini veya tescilini öne çekmiyor. Nasıl bir yol izleyelim? Mehmet Ali D.
Cevap: Sigorta başlangıcından önce yani çalışamaya başlamadan önce askere gittiyseniz askerlik borçlanması ile sigorta başlangıç tarihiniz borçlanacağınız gün sayısı kadar erkene çekilir ve bu da emeklilik yaşını etkiler. Ancak sigortalıyken askere gittiyseniz borçlanma sadece prim gün sayınızı etkiler, emeklilik yaşını öne çekmez. Sigorta başlangıcınız 2000 yılıysa 7000 prim gün ile 60 yaşında emekli olacaksınız. Emekliliğiniz geldiğinde askerlik borçlanmanız hesaba katılacaktır.
TEMMUZDA TAZMİNAT ARTACAK
Soru: Kıdem tazminatı oranı temmuz ayında ocak ayındaki kadar artar mı? Emeklilik için temmuz ayını beklemek mantıklı olur mu? Banu İ.
Cevap: Kıdem tazminatı senede iki kere, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile belirleniyor ve mali ve sosyal haklar çerçevesinde senede iki kere bir önceki altı aylık döneme göre artırılıyor. Temmuz ayında da kıdem tazminatının tavanı ocak-haziran döneminde uygulanan tazminat tavanına göre artacak. Kıdem tazminatı için bekleyeceksiniz emeklilik için temmuz ayı daha doğru olur.