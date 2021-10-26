Son dakika kredi haberi: Özel bankalarda faiz çakıldı! Akbank, Garanti Bankası, İş Bankası, Yapı Kredi, TEB, ING ve Denizbank

İhtiyaç, konut ya da taşıt kredisi çekme planı olan vatandaşlar bankaların kredi faiz oranlarını incelemeye başladı. Merkez Bankası doğrultusundan belirtiler faizin indirildiği bilgisinin sonrasında kredilere talep arttı. İşte Akbank, Garanti Bankası, İş Bankası, Yapı Kredi, TEB, ING Denizbank faiz oranları... İnsanlar hayatlarında bazı durumlarda parasal anlamda kötü bir proses geçirebiliyor. Geçirilen bu süreçte acil olarak paraya gereksinim duyabiliyor. Paraya gereksinim duyan bireyler, bankalardan kredi çekebiliyor. Bankalar kişilere belirli şartlar karşılığında kredi verebiliyor.