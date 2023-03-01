Son dakika İslam Memiş’ten açıklama! Bin 128, bin 148 lira... 2023’te altın fiyatlarında ters köşe! Mart ayında ölüm fermanı yazıldı!

Altın ve para piyasa uzmanı İslam Memiş yaptığı açıklamada, ''Bu hafta dolar ve TL karşısında her şey 'al-sat' için güzel fırsatlı" ifadelerini kullandı. Peki bugün çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet, ata altın ne kadar, kaç TL? Altın alınmalı mı, satılmalı mı? Şubat aynı tamamladığımız, mart ayına başlayacağımız bu hafta para piyasalarında son durum ve İslam Memiş'in kritik açıklamaları haberimizin devamında...