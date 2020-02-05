Son dakika: İran işi vurgun! Şoför anlattı polis yakaladı

Lüks otomobiller, pahalı saatler ve şık giysileri ile oldukça zengin oldukları izlenimini veren şebeke üyelerinin sahaya inmeleri için her şey tamamdı. Gece kulüplerinden restoranlara kadar özellikle İranlıların yoğun olduğu mekânlar temel uğrak alanları oldu.