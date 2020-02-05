Son dakika: İran işi vurgun! Şoför anlattı polis yakaladı
Son dakika haberi... İranlı bir ailenin kurduğu "saadet zinciri" tam 2 bin kişiyi tuzağa düşürdü. Yüksek kâr payı vaadiyle 50 milyon dolar para toplayan şebeke üyelerine, dün İstanbul polisi operasyon düzenledi. Şebekeye yönelik kritik bilgiler, aylarca yanlarında şoför olarak çalışan bir kişinin anlatımları ile elde edildi.
05.02.2020 09:39
- Son Güncelleme: 05.02.2020 10:21
YÜZDE 10 KÂR PAYI
Temasa geçilen kişilere yaptıkları faaliyetler anlatıldı. Dubai, Malezya, Ukrayna ve Şili'de enerji ve kripto para birimi Bitcoin yatırımlarının olduğunu söylediler. Kısa sürede çok para kazandıklarını anlatan şebeke üyeleri, yüzde 10 aylık kâr payı verdiklerini anlattı. Sisteme giren kişilerin 24 ayın sonunda 100 bin dolara karşı 240 bin dolar kazandıkları anlatıldı.
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