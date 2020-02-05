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Son dakika: İran işi vurgun! Şoför anlattı polis yakaladı

Son dakika haberi... İranlı bir ailenin kurduğu "saadet zinciri" tam 2 bin kişiyi tuzağa düşürdü. Yüksek kâr payı vaadiyle 50 milyon dolar para toplayan şebeke üyelerine, dün İstanbul polisi operasyon düzenledi. Şebekeye yönelik kritik bilgiler, aylarca yanlarında şoför olarak çalışan bir kişinin anlatımları ile elde edildi.

05.02.2020 09:39 - Son Güncelleme: 05.02.2020 10:21
Son dakika: İran işi vurgun! Şoför anlattı polis yakaladı

Birkaç yıl önce ülkeleri İran'da 12 bin kişiden kurdukları saadet zinciri aracılığıyla para toplayan şebeke üyeleri, deşifre olunca Türkiye'ye kaçtı. Başlangıçta Antalya'da bir süre faaliyet yürüten şebeke bir yıl önce İstanbul'a yerleşmeye başladı.

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Son dakika: İran işi vurgun! Şoför anlattı polis yakaladı

Hürriyet'in haberine göre Baba Seyed M.J. ile 4 çocuğunun yönetici olduğu şebekenin hedef kitlesini, İstanbul'daki zengin İranlılar oluşturdu. Şebeke ilk olarak İstanbul'un lüks semtlerinde kiraladıkları villalara yerleşti.

Son dakika: İran işi vurgun! Şoför anlattı polis yakaladı

Lüks otomobiller, pahalı saatler ve şık giysileri ile oldukça zengin oldukları izlenimini veren şebeke üyelerinin sahaya inmeleri için her şey tamamdı. Gece kulüplerinden restoranlara kadar özellikle İranlıların yoğun olduğu mekânlar temel uğrak alanları oldu.

Son dakika: İran işi vurgun! Şoför anlattı polis yakaladı

YÜZDE 10 KÂR PAYI
Temasa geçilen kişilere yaptıkları faaliyetler anlatıldı. Dubai, Malezya, Ukrayna ve Şili'de enerji ve kripto para birimi Bitcoin yatırımlarının olduğunu söylediler. Kısa sürede çok para kazandıklarını anlatan şebeke üyeleri, yüzde 10 aylık kâr payı verdiklerini anlattı. Sisteme giren kişilerin 24 ayın sonunda 100 bin dolara karşı 240 bin dolar kazandıkları anlatıldı.

Son dakika: İran işi vurgun! Şoför anlattı polis yakaladı

Özellikle kendi ürettikleri kripto para biriminin kısa sürede yüzde 60-70 kazandırdığı belirtildi. Bir yıllık süre içinde, büyük bir kısmı İranlı olan ve kuaför, aşçı, doktor gibi farklı mesleklerden 2 bin kişiden 50 milyon dolar para topladılar.

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