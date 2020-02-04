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Türkiye'nin 2020 nüfusu kaç? İşte il il Türkiye 2020 nüfusu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarını açıkladı. Türkiye nüfusu 83 milyon 154 bin 997 kişi oldu. Erkek nüfus 41 milyon 721 bin 136 kişi olurken, kadın nüfus 41 milyon 433 bin 861 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun %50,2'sini erkekler, %49,8'ini ise kadınlar oluşturdu. Peki Türkiye'de hangi ilde kaç kişi yaşıyor? İstanbul, Ankara, İzmir'in nüfusu ne? İşte Türkiye'nin il il nüfusu...

04.02.2020 12:32 - Son Güncelleme: 04.02.2020 12:44
Türkiye'nin 2020 nüfusu kaç? İşte il il Türkiye 2020 nüfusu

Türkiye nüfusu 83 milyon 154 bin 997 kişiye ulaştı. Erkek nüfus 41 milyon 721 bin 136 kişi olurken, kadın nüfus 41 milyon 433 bin 861 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun %50,2'sini erkekler, %49,8'ini ise kadınlar oluşturdu.

İŞTE İL İL TÜRKİYE'NİN YENİ NÜFUSU

ADANA

2.237.940

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Türkiye'nin 2020 nüfusu kaç? İşte il il Türkiye 2020 nüfusu

ADIYAMAN

626.465

Türkiye'nin 2020 nüfusu kaç? İşte il il Türkiye 2020 nüfusu

AFYONKARAHİSAR

729.483

Türkiye'nin 2020 nüfusu kaç? İşte il il Türkiye 2020 nüfusu

AĞRI

536.199

Türkiye'nin 2020 nüfusu kaç? İşte il il Türkiye 2020 nüfusu

AMASYA

337.800

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