SON DAKİKA! İcra düzenlemesinde tarih belli oldu! Dar gelirliye destek paketinde yeni detaylar
Son dakika haberine göre uzun süredir üzerinde çalışılan dar gelirliye destek paketinde sona gelildi. Buna göre düzenleme ekim ayında Meclis'e gelecek ve 15 Ağustos 2022 tarihine kadar icra işlemi olan dosyalar kapsamda olacak.
Ekonomi yönetiminin uzun süredir üstünde çalıştığı dar gelirlilere yönelik destek paketinde sona gelindi.
Dar gelirli 6 milyona yakın vatandaşın 30 milyar lira tutarındaki borçlarının tasfiye edileceği önceki gün açıklanmıştı.
Kabinede de değerlendirilen icra ve haciz sorunlarını çözecek pakete ilişkin ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı. Buna göre; ailelerin birden fazla icra dosyası kapsam dahilinde olabilecek.
Düzenleme toplam 9 milyon dosyayı kapsayacak. 15 Ağustos 2022 tarihine kadar icra işlemi olan dosyalar kapsamda olacak.
Yeni düzenlemeyle 2 bin liraya kadar olan borçlar icradan düşecek.
Adalet, Hazine ve Maliye, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının bir ay süresince teknik çalışmasını yürüttüğü yeni icra düzenlemesinin yasalaşmasıyla 2 bin liraya kadar olan borçları kapsayan yaklaşık 9 milyon icra dosyası tasfiye edilecek.
Kanun değişikliği çalışmalarına Adalet Bakanlığınca başlandı, düzenlemenin yeni yasama döneminin 1 Ekim'de başlamasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) gündemine gelmesi bekleniyor.
HÜKÜMETTEN ARKA ARKAYA ADIMLAR
Hükümet, enerji ve emtia fiyatlarındaki rekor artışın etkisiyle küresel olarak yükselen enflasyonun yurtiçindeki yansımalarına karşı, dar gelirli vatandaşa nefes aldırmaya yönelik adımlar atmaya devam ediyor.
Dar gelirli vatandaşların haciz sorunlarını çözmek isteyen hükümetin hazırladığı ve 1 Ekim'de Meclis'e gelmesi beklenen yeni paketle, 6 milyon kişinin yaklaşık 30 milyar lira düzeyindeki icralık borcu tasfiye edilecek.
4 BAKANLIK ÇALIŞTI
Adalet, Hazine ve Maliye, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının bir ay süresince teknik çalışmasını yürüttüğü yeni icra düzenlemesinin yasalaşmasıyla 2 bin liraya kadar olan borçları kapsayan yaklaşık 9 milyon icra dosyası tasfiye edilecek. Paketin yasallaşmasıyla birlikte elektrik, su, doğalgaz ve telefon gibi temel ihtiyaçlarla ilgili sözleşmelerden doğan borçlar devlet üstlenecek.
İKİ AŞAMALI DESTEK
Destek paketi, iki aşamalı olacak. 5 milyona yakın ailenin 2 bin liraya kadar olan borcu icradan düşecek. Bu amaçla ailelerin borçlu olduğu şirketler, icraya verdikleri alacaklarını muhasebe kayıtlarında gider olarak gösterecek ve vergiden düşecek.