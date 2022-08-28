1964-1965-1966 doğumlu, 1998-1999 tarihinde ilk defa sigortalı olanlar... Emekli, EYT'li, SSK'lı işçi, memur, dul, yetim, emekli yakınlarının tümüne yanıt!
EYT yasası heyecanla beklenirken, emeklilikte yaşa takılanların yanı sıra kimlerin kapsama gireceği de merak ediliyor. 5 milyon EYT ile ilgili sıcak gelişmeleri yakından takip ediyor. Emeklilikte yaşa takılanların yanı sıra SSK'lı işçi, memur, dul, yetim, emekli yakınlarının kafalarında bir çok soru işareti bulunuyor.
Erken emeklilik, EYT ve emekli maaşı bağlanmasıyla ilgili tüm sorular yanıt buldu. Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. İşçi, memur, dul, yetim, emekli yakınları dikkat! SSK'lı hem kendi hem babasının emekli aylığını alabilir mi? Engelli erkek evlat ölen babasının emekli maaşını alabilir mi? Hamileler kaç saat çalışabilir? 65 yaşında emeklilik ne zaman uygulanmaya başlandı? Askerlik borçlanması yaparsam EYT kapsamında girer miyim? Tüm merak edilen sorular uzman isim tarafından yanıtlandı. İşte detaylar...
Merhaba ben 09/04/2018 tarihinde bir önceki çalıştığım kurumdan istifa ettim. Dilekçem karşılığında o gün sonunda işten ayrılabileceğim iletildi. İçerde 7 günlük kullanılmamış izin günüm bulunuyordu. Ayın sonunda maaşım yattı sadece 9 günlük maaş param yatırılmıştı. İçerdeki izin paramın kendim istifa ettiğim için ödenmeyeceği iletildi . Ben daha öncesinde de istifa ettim başka bir firmadan o gün iş akdim fesih edildi ve içerdeki izin paramı da yatırdılar. Bununla ilgili bir değişiklik mevcut mudur ? Bigilerinizi rica ederim.
Cevap: İşçinin hak etmiş olduğu yıllık ücretli izinler çalışma süresinde kullandırılmadıysa iş akdi feshinde peşinen ödenir. Yıllık izin ücretlerinin ödemesini herhangi bir çıkış kodu engellemez. İstifa edene de ödenir, işverenin çıkarmış olduğu işçiye de ödenir. Konuyla ilgili Alo170 hattını arayarak şikayet kaydı oluşturabilirsiniz veya bedel düşük olsa arabuluculuk nezdinde hakkınızı arayabilirsiniz.