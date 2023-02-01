SON DAKİKA! Başkan Erdoğan açıkladı! EYT eksik gün KROKİSİ ÇİZİLDİ! 2 Şubat 2023 EYT yasası boy gösteriyor! Bu prim gününü tamamlayana...
Emeklilikte yaşa takılanlar, EYT şartları ve prim gün sayısı hakkında detayları merak ediliyor. EYT için öncelikli olarak 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi şartı bulunuyor. EYT emekli maaşlarının yatacağı gün ise merak edilen bir diğer detay olarak yer alıyor. SSK'lı olanlar sigorta başlangıç tarihine göre 5000 ile 5975 arasında prim gününü tamamlayarak emekli olacak. İlave borçlanma hakkı olanlar bunu kullanabilecek. Peki, EYT ilk maaş ne zaman? İşte EYT son dakika gelişmeleri...
01.02.2023 22:14 - Son Güncelleme: 01.02.2023 22:17
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin yasalaşmasıyla birlikte 1.7 milyon işçi, 89 bin esnaf ve 496 bin memur olmak üzere toplam 2.2 milyon kişi hemen emeklilik hakkı kazanacak. İşte EYT son dakika gelişmeleri...
Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT düzenlemesine ilişkin de bilgi vererek EYT'de ilk maaşların ne zaman yatacağı hakkında açıklamada bulundu.