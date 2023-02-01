SON DAKİKA! Başkan Erdoğan açıkladı! EYT eksik gün KROKİSİ ÇİZİLDİ! 2 Şubat 2023 EYT yasası boy gösteriyor! Bu prim gününü tamamlayana...

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin yasalaşmasıyla birlikte 1.7 milyon işçi, 89 bin esnaf ve 496 bin memur olmak üzere toplam 2.2 milyon kişi hemen emeklilik hakkı kazanacak. İşte EYT son dakika gelişmeleri...