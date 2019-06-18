Son dakika erken emeklilik askerlik borçlanması doğum borçlanması nasıl yapılır? Yıpranma payı kimler için? Yüz binlerce kişi erken emeklilik hayali kuruyor. Birçok kişi primini tamamlarken yaş akdine takılıyor. Prim eksiği olup da yaşı gelenlerin sayısı da oldukça fazla. Erken emekli olabilmek için devletin tanıdığı bazı haklar yer alıyor. İş kanunundaki bu maddelerin iyi bilinmemesi emeklilik yolundaki en büyük engel... SGK, 2018 yılında fiili hizmet süresi zammı (FHSZ) ile ilgili düzenlemeye gitti. Bu düzenlemenin ardından yüz binlerce kişiye erken emeklilik kapısı da açılmış oldu. Ayrıca askerlik borçlanması da erken emeklilik şansını arttırıyor. Kadınlarda da doğum borçlanması erken emeklilik için büyük avantaj sağlıyor. Peki, yıpranma payı kimleri kapsıyor? Yıpranma hakkı nedir? Doğum borçlanması nasıl yapılır? Kaç çocuk için doğum borçlanması yapılır? Askerlik borçlanması ile erken emeklilik nasıl oluyor? Kimler askerlik borçlanması yapabilir? İşte tüm bu soruların yanıtları....