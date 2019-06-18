Son dakika erken emeklilik askerlik borçlanması doğum borçlanması nasıl yapılır? Yıpranma payı kimler için?
Son dakika erken emeklilik haberleri... Yüz binlerce kişiyi ilgilendiren erken emeklilik ile ilgili haberler gelmeye devam ediyor. Yüz binler erken emekli olmak için hayaller kuruyor. Bu bağlamda SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı sistemleri ile emekli olmak mümkün olacak. Aynı zamanda bazı vatandaşlar prim gününü doldurmak için çabalarken, bazı vatandaşlar yaşa takılıyor. Erken emeklilik için uzmanlar bazı ipuçları veriyor. Özellikle yıpranma payının kapsamındaki genişleme ile 45 meslekte erken emeklilik şansı ortaya çıktı. Yıpranma hakkı birçok insana yıllar kazandırırken, askerlik borçlanması, doğum borçlanması ve toplu ödeme de erken emeklilik için bir formül. Sizlere erken emeklilik için yapılması gerekenleri derledik. İşte erken emeklilik için yapılması gerekenler...
Son dakika erken emeklilik askerlik borçlanması doğum borçlanması nasıl yapılır? Yıpranma payı kimler için? Yüz binlerce kişi erken emeklilik hayali kuruyor. Birçok kişi primini tamamlarken yaş akdine takılıyor. Prim eksiği olup da yaşı gelenlerin sayısı da oldukça fazla. Erken emekli olabilmek için devletin tanıdığı bazı haklar yer alıyor. İş kanunundaki bu maddelerin iyi bilinmemesi emeklilik yolundaki en büyük engel... SGK, 2018 yılında fiili hizmet süresi zammı (FHSZ) ile ilgili düzenlemeye gitti. Bu düzenlemenin ardından yüz binlerce kişiye erken emeklilik kapısı da açılmış oldu. Ayrıca askerlik borçlanması da erken emeklilik şansını arttırıyor. Kadınlarda da doğum borçlanması erken emeklilik için büyük avantaj sağlıyor. Peki, yıpranma payı kimleri kapsıyor? Yıpranma hakkı nedir? Doğum borçlanması nasıl yapılır? Kaç çocuk için doğum borçlanması yapılır? Askerlik borçlanması ile erken emeklilik nasıl oluyor? Kimler askerlik borçlanması yapabilir? İşte tüm bu soruların yanıtları....
Erken emeklilik hayali kuranlara müjde! SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı üzerinden yaklaşık 12.5 milyon insan emekli maaşı alıyor. Ayrıca BES üzerinden emekli olanlar da ekstra gelirler elde ediyor. Türkiye'de emeklilik ile ilgili şartlar devlet tarafından belirlenmiş durumda. Buna göre prim ve yaş şartı olmazsa olmazlar arasında. Bazı vatandaşlar prim eksiği nedeniyle emekli olamazken bazıları ise yaş şartına takılıyor.
Ancak emekliliği erkene çekmek imkansız değil. Özellikle yıpranma hakkının genişlemesiyle on binlerce kişi erken emeklilik şansı kazandı. Ayrıca askerliğinden önce sigortalı çalışanlar için askerlik borçlanması da bir çıkış kapısı. Peki, askerlik borçlanması doğum borçlanması nasıl yapılır? Yıpranma payı kimler için? İşte detaylar...
SSK, BAĞKUR ERKEN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?
Bağkur'dan 2019 yılında erken emekli olabilmek için gerekli şartların sağlanması gerekmektedir. Bir takım özel durumlarda Bağkur'lu sigortalılar erken emekli olabilmektedirler. Bilindiği üzere 1 Ekim 2008 tarihinde yapılan Sosyal Güvenlik Reformu ile SSk, Bağkur ve Emekli Sandığı'ndan oluşan üç tip sigortalılık yeniden düzenlenerek Sosyal Güvenlik Kurumu çatısı altında toplanarak 4A, 4B ve 4C olarak yeniden isimlendirilmiştir. Bağkur olarak isimlendirilen ve Sosyal Güvenlik Reformunun ardından 4B olan sigortalılık türünde daha çok kendi işini yöneten işletme sahipleri, serbest meslek erbabı, tacirler ve ziraat işiyle uğraşan çiftçiler yani kamu ya da özel bir kuruma tabi olarak çalışmaksızın sigortalı olmak isteyen vatandaşların faydalandığı sigortalılık türüdür. Bağkur emeklilik hesaplama ve emeklilik şartlarını detaylıca inceleyelim.
BAĞ-KUR'DAN ERKEN EMEKLİ OLMANIN YOLLARI
Bağ-Kur yani 4B gurubunda sigortalı olup prim yatıran vatandaşların birtakım şartlara uygunluk sağlanması durumunda, nispeten daha erken emekli olma şansı yakalamaları mümkün hale gelmektedir. Temel olarak 3 ana başlık halinde incelenebilecek bu erken emeklilik imkanı için sağlanması gereken şartlar şu şekilde özetlenebilir;
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