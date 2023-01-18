Son dakika EPGİS akaryakıt fiyatları! Brent petrol 83 dolar üzerine çıktı BENZİN MOTORİN LPG'YE 2. ZAM! İstanbul, Ankara: Shell, Opet, BP...
Akaryakıta 2. zam yolda! Geçtiğimiz günlerde benzine yapılan zammın ardından bu kez motorine zam geliyor. Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 84,81 dolardan işlem görüyor. Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da bir indirim bir zam değişiyor. Peki yeni akaryakıt fiyatları nasıl, ne kadar olacak?
Bir önceki gün 85,59 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 84,46 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.23 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,41 artarak 84,81 dolar oldu. Brent petroldeki artışla birlikte akaryakıt fiyatları peş peşe değişiyor. Son olarak benzine zam gelmişti. Sıra motorinde! Peki akaryakıta ne kadar zam gelecek? Motorinin litresi kaç TL olacak? İşte güncel 17 Ocak 2023 tarihli akaryakıt fiyatlar! İstanbul, Ankara, İzmir: Shell, Opet, BP...
BRENT PETROLDE SON DURUM 17 OCAK 2023
Dün 85,59 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 84,46 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.23 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,41 artarak 84,81 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79,71 dolardan alıcı buldu.
Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı ülkede sanayi üretimi ise aralıkta yıllık yüzde 1,3 artarak beklentileri aşarken, aynı dönemde perakende satışlar yüzde 1,8 ile tahminlerden daha az düşüş gösterdi.
Zayıf büyüme verilerine karşın perakende satışlar ve sanayi üretimi verilerinin beklenenden iyi gelmesi ve ülkede Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılması ekonomik görünüme dair karışık tablonun sürmesine neden oldu.
Piyasaların odağında Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün bugün açıklanacak aylık petrol piyasası raporu yer alıyor. Yatırımcılar, küresel ekonomiye ilişkin son gelişmelerin ardından grubun petrol talebine ilişkin beklentilerinin nasıl şekilleneceğini merak ediyor.
Uluslararası Enerji Ajansının petrol piyasasına ilişkin verileri ise yarın yayımlanacak.