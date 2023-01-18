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Haberler Ekonomi Son dakika EPGİS akaryakıt fiyatları! Brent petrol 83 dolar üzerine çıktı BENZİN MOTORİN LPG'YE 2. ZAM! İstanbul, Ankara: Shell, Opet, BP...

Son dakika EPGİS akaryakıt fiyatları! Brent petrol 83 dolar üzerine çıktı BENZİN MOTORİN LPG'YE 2. ZAM! İstanbul, Ankara: Shell, Opet, BP...

Akaryakıta 2. zam yolda! Geçtiğimiz günlerde benzine yapılan zammın ardından bu kez motorine zam geliyor. Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 84,81 dolardan işlem görüyor. Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da bir indirim bir zam değişiyor. Peki yeni akaryakıt fiyatları nasıl, ne kadar olacak?

18.01.2023 10:58 - Son Güncelleme: 18.01.2023 10:58
Son dakika EPGİS akaryakıt fiyatları! Brent petrol 83 dolar üzerine çıktı BENZİN MOTORİN LPG’YE 2. ZAM! İstanbul, Ankara: Shell, Opet, BP...

Bir önceki gün 85,59 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 84,46 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.23 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,41 artarak 84,81 dolar oldu. Brent petroldeki artışla birlikte akaryakıt fiyatları peş peşe değişiyor. Son olarak benzine zam gelmişti. Sıra motorinde! Peki akaryakıta ne kadar zam gelecek? Motorinin litresi kaç TL olacak? İşte güncel 17 Ocak 2023 tarihli akaryakıt fiyatlar! İstanbul, Ankara, İzmir: Shell, Opet, BP...

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Son dakika EPGİS akaryakıt fiyatları! Brent petrol 83 dolar üzerine çıktı BENZİN MOTORİN LPG’YE 2. ZAM! İstanbul, Ankara: Shell, Opet, BP...

BRENT PETROLDE SON DURUM 17 OCAK 2023

Dün 85,59 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 84,46 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.23 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,41 artarak 84,81 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79,71 dolardan alıcı buldu.

Son dakika EPGİS akaryakıt fiyatları! Brent petrol 83 dolar üzerine çıktı BENZİN MOTORİN LPG’YE 2. ZAM! İstanbul, Ankara: Shell, Opet, BP...

Petrol fiyatları, küresel ekonomi ve talep görünümüne ilişkin belirsizlikler nedeniyle karışık seyrediyor.

Bugün açıklanan verilere göre, Çin ekonomisi 2022'de yüzde 3 ile 1976'dan bu yana en düşük ikinci yıllık büyümeyi kaydetti ve yaklaşık yüzde 5,5 düzeyindeki hükümet hedefinin altında kaldı.

Son dakika EPGİS akaryakıt fiyatları! Brent petrol 83 dolar üzerine çıktı BENZİN MOTORİN LPG’YE 2. ZAM! İstanbul, Ankara: Shell, Opet, BP...

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı ülkede sanayi üretimi ise aralıkta yıllık yüzde 1,3 artarak beklentileri aşarken, aynı dönemde perakende satışlar yüzde 1,8 ile tahminlerden daha az düşüş gösterdi.

Zayıf büyüme verilerine karşın perakende satışlar ve sanayi üretimi verilerinin beklenenden iyi gelmesi ve ülkede Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılması ekonomik görünüme dair karışık tablonun sürmesine neden oldu.

Son dakika EPGİS akaryakıt fiyatları! Brent petrol 83 dolar üzerine çıktı BENZİN MOTORİN LPG’YE 2. ZAM! İstanbul, Ankara: Shell, Opet, BP...

Piyasaların odağında Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün bugün açıklanacak aylık petrol piyasası raporu yer alıyor. Yatırımcılar, küresel ekonomiye ilişkin son gelişmelerin ardından grubun petrol talebine ilişkin beklentilerinin nasıl şekilleneceğini merak ediyor.

Uluslararası Enerji Ajansının petrol piyasasına ilişkin verileri ise yarın yayımlanacak.

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