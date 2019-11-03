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Emekli maaşlarına seyyanen zam fırsatı! Emekliye en az 1.938 lira...

Son dakika emekli maaşı seyyanen zam haberleri gelmeye devam ediyor. Son çıkan yasa ile en düşük maaşı bin liraya yükseltilen emekliler bu sınırın asgari ücret ile eşitlenmesini talep ediyor. Bu bağlamda seyyanen zam tüm çalışanlara eşit zam yapılması anlamına gelmektedir. Yani belli bir çalışan grubuna %lik zam değil, eşit zam yapılmasıdır. %lik zamda herkes maaşına göre farklı zam alır. Talep kabul görürse en düşük maaş 2.020 TL olacak. Bu da birçok emeklinin maaşına bin liraya yaklaşan bir seyyanen zam anlamına geliyor. Emekliler ayrıca zamlar için kullanılan enflasyon oranının TÜİK'in verilerine göre değil emeklinin daha çok harcama yaptığı ürünler üzerinden belirlenecek enflasyona göre hesaplanmasını istiyor.

03.11.2019 12:20 - Son Güncelleme: 03.11.2019 12:20
Son dakika emekli maaşı seyyanen zam! Emekliye 1.938 lira! İşte SSK, SGK ve Bağ-Kur maaşı yeni sistem

Milyonlarca emekli vatandaşımızı ilgilendiren gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu bağlamda son yıllarda yapılan düzenlemeler, seyyanen artışlar ve bankaların verdiği promosyonlarla, ücretlerde iyileştirmeler yapıldı. Şu anda masada olan 3 ayrı formülle emekli maaşlarındaki dengesizliklerin giderilmesi hedefleniyor. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) hesaplamada yeni bir sistem önerisi sundu. TÜED, TÜFE sisteminin bırakılmasını, 6 aylık zamların seyyanen yapılması gerektiğini belirtti. Emekli maaşlarıyla ilgili bütün son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

Son dakika emekli maaşı seyyanen zam! Emekliye 1.938 lira! İşte SSK, SGK ve Bağ-Kur maaşı yeni sistem

EN AZ 1.938 LİRA ZAM!

Yeni yıl itibarıyla maaşları artacak olan SSK ve Bağ-Kur'luların gözü ocak zammında. Merkez Bankası´nın tahminine göre ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak artışı yüzde 13.12 olacak. Eğer bu tahmin gerçekleşirse. en düşük maaş esnaf emeklilerinde bin 533 liradan bin 735 liraya, Bağ-Kur tarım emeklilerinde de bin 79 liradan bin 221 liraya çıkacak.

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Son dakika emekli maaşı seyyanen zam! Emekliye 1.938 lira! İşte SSK, SGK ve Bağ-Kur maaşı yeni sistem

Yüzde 13.12´lik artışla en düşük maaş; 2000´den önce emekli olan SSK´lılarda bin 713 lira 56 kuruştan bin 938 lira 38 kuruşa, 2000´den sonra emekli olan SSK´larda bin 21 lira 39 kuruştan bin 155 lira 40 kuruşa yükselecek.

Son dakika emekli maaşı seyyanen zam! Emekliye 1.938 lira! İşte SSK, SGK ve Bağ-Kur maaşı yeni sistem

Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ- Kur emeklisinin zam oranında enflasyon belirleyici olurken, Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) hesaplamada yeni bir sistem önerdi.

Son dakika emekli maaşı seyyanen zam! Emekliye 1.938 lira! İşte SSK, SGK ve Bağ-Kur maaşı yeni sistem

TÜED Başkanı Kazım Ergün, enflasyona endeksli zam sisteminin bırakılıp seyyanen artış yöntemine geçilmesini istedi. Mevcut sistemde, SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl Ocak ve Temmuz'da bir önceki 6 aylık enflasyon (TÜFE) oranında zam alıyor.

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