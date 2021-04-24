SON DAKİKA: Emekli ikramiyesine zam! Üç farklı alternatif gündemde
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, her bayram öncesi emeklilere verilen bin TL'lik bayram ikramiyelerinde Ramazan Bayramı öncesi enflasyon kadar zam yapılacağını açıklamasının ardından artışa imkan tanıyacak bir yasa teklifi bekleniyor.
24.04.2021 08:55
- Son Güncelleme: 24.04.2021 08:55
3 ALTERNATİF VAR
Emekliye bayram ikramiyesinde yapılacak zamda 3 alternatif dile getiriliyor. Bunlardan ilki 6 ayda bir enflasyon farkının ikramiyelere yansıtılması. Bu durumda Ocak'taki yüzde 8.36'lık fark ilk ikramiyeye eklenecek. İkinci ikramiye döneminde de, Temmuz ayında belli olacak olan yeni enflasyon oranında zam yapılacak.