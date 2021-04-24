RAMAZAN İMSAKİYE
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SON DAKİKA: Emekli ikramiyesine zam! Üç farklı alternatif gündemde

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, her bayram öncesi emeklilere verilen bin TL'lik bayram ikramiyelerinde Ramazan Bayramı öncesi enflasyon kadar zam yapılacağını açıklamasının ardından artışa imkan tanıyacak bir yasa teklifi bekleniyor.

24.04.2021 08:55 - Son Güncelleme: 24.04.2021 08:55
SON DAKİKA: Emekli ikramiyesine zam! Üç farklı alternatif gündemde

Emeklilere bayram ikramiyesi kanunla düzenlendiği ve kanunda da ikramiye tutarı bin TL olarak belirtildiği için enflasyon kadar yapılacak artış için de yasal bir düzenleme yapılması gerekiyor.

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SON DAKİKA: Emekli ikramiyesine zam! Üç farklı alternatif gündemde

İLK ÖDEME MAYIS AYINDA
Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ,enflasyon oranında artış yapılacak bayram ikramiyelerinin ödeme takvimlerini açıklamışı.

SON DAKİKA: Emekli ikramiyesine zam! Üç farklı alternatif gündemde

Erdoğan, "Bayram ikramiyelerinin ramazandaki ilk ödemesini mayıs başında, kurban bayramı ödemesini de temmuz ortasına doğru gerçekleştireceğiz" demişti. Bu çerçevede zamlı ödemelerin bayrama yetişmesi için önümüzdeki iki hafta içinde konuyla ilgili düzenlemenin TBMM'ye gönderilmesi gerekiyor.

SON DAKİKA: Emekli ikramiyesine zam! Üç farklı alternatif gündemde

3 ALTERNATİF VAR
Emekliye bayram ikramiyesinde yapılacak zamda 3 alternatif dile getiriliyor. Bunlardan ilki 6 ayda bir enflasyon farkının ikramiyelere yansıtılması. Bu durumda Ocak'taki yüzde 8.36'lık fark ilk ikramiyeye eklenecek. İkinci ikramiye döneminde de, Temmuz ayında belli olacak olan yeni enflasyon oranında zam yapılacak.

SON DAKİKA: Emekli ikramiyesine zam! Üç farklı alternatif gündemde

Bir diğer ihtimal ise, yıllık enflasyonun ikramiyeye yansıtılması. Bu durumda 2020 yılı enflasyonu, ikramiyeye yansıtılacak, bu da yüzde 14.6 olacak.