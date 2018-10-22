Asgari ücret 2019 zammı belli oldu mu? 2019 Ocak asgari ücret zam oranı nedir?
Asgari ücretli milyonlarca çalışan ocak ayının yaklaşması ile birlikte 2019 asgari ücret zammını merak etmeye başladı. 2018 yılı enflasyon oranının yaklaşık yüzde 20-25 arasında olması beklenirken, asgari ücretli çalışanlar ve işçi sendikaları da asgari ücrete en az bu ölçüde bir zam bekliyor. Asgari ücretin minimum 2 bin lira olması talep edilirken işçiler asgari ücret 2019 ocak zammı belli oldu mu? Asgari ücret 2019 ocak zammı ne kadar olacak? Asgari ücret ne kadar olacak? gibi soruları sormaya başladı. İşte 2019 yılı asgari ücreti ile ilgili detaylar...
İşçi ve işverenler 2019'un yaklaşması ile birlikte asgari ücrete ne kadar zam yapılacağını araştırmaya başladı. Milyonlarca işçi ve işvereni ilgilendiren asgari ücret zammının 2019'da ne kadar olacağı merak ediliyor. Aralık ayında belli olması beklenen asgari ücret zammı ile ilgili detaylar da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Son günlerde konuyla ilgili en çok sorulan soruların başında ise 2019 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret 2019 Ocak zammı ne kadar olacak? Asgari ücret zammı belli oldu mu? soruları geliyor. İşte asgari ücret zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri...
ASGARİ ÜCRET OCAK ZAMMI BELLİ OLDU MU?
Türkiye 2019 asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. Milyonlarca işçi asgari ücretten maaşlarını alıyor. Geçinmekte zorlanan milyonlarca işçi 2019'da asgari ücretin masul seviyede olmasını bekliyor. 2019 Mart ayında mahalli yerel seçimlerin de olacak olması milyonlarca asgari ücretliyi bir nebze olsun sevindiriyor.
Zira seçim öncesi siyasi partilerin asgari ücret konusunda vaatlerde bulunmaları bekleniyor. Onun için 2019 asgari ücret ne kadar olacak şimdiden merak edilmeye başlanırken 2019 asgari ücretin ne kadar olması gerektiği konusunda işçi kesimin temsilcisi konumunda olan Türk-İş'ten de asgari ücrete ilişkin önemli bir açıklama geldi.
Aralık sonunda yeni asgari ücret belli olacak. Türk-İş, asgari ücret için ilk çağrıyı yaptı. Başkanı Ergün Atalay, "Esnaf can suyu, işveren nefes kredisi istiyor. 6 milyon asgari ücretli bin 603 lira asgari ücretle geçinmeye çalışıyor." dedi. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, "Burası iktidarın ve muhalefetin ne kadar ülkesi ise işçinin de bizim de ülkemiz" ifadesini kullandı.