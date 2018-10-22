Asgari ücret 2019 zammı belli oldu mu? 2019 Ocak asgari ücret zam oranı nedir?

İşçi ve işverenler 2019'un yaklaşması ile birlikte asgari ücrete ne kadar zam yapılacağını araştırmaya başladı. Milyonlarca işçi ve işvereni ilgilendiren asgari ücret zammının 2019'da ne kadar olacağı merak ediliyor. Aralık ayında belli olması beklenen asgari ücret zammı ile ilgili detaylar da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Son günlerde konuyla ilgili en çok sorulan soruların başında ise 2019 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret 2019 Ocak zammı ne kadar olacak? Asgari ücret zammı belli oldu mu? soruları geliyor. İşte asgari ücret zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri...