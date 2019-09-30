3600 ek gösterge çıktı mı? 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak?

Milyonlarca emekli ve memurun gözü Meclis' çevrilmiş durumda. Meclis yarın açılıyor bu bağlamda mesai oldukça yoğun olacak. 3600 ek gösterge düzenlemesinin Meclis'e ilk gelecek tasarılardan biri olması bekleniyor. Ek göstergenin yenilenmesiyle hem maaşlar hem de emekli ikramiyesi artacak. İntibak yasası çıkarsa, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşları yeniden ele alınacak. Ayrıca emekliler yılda iki defa aldıkları bayram ikramiyelerinin tutarının artırılmasını talep ediyor. Peki, intibak yasası çıkacak mı? 3600 ek gösterge çıkacak mı? İkramiye zammı ve ek ödeme artışında son durum ne? Emekli maaşlarıyla ilgili bütün son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de

30.09.2019 12:14 - Son Güncelleme: 30.09.2019 12:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





