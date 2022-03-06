Son çağrı yapıldı! Ay sonuna kadar vaktiniz var! 1.750 TL, 1.875 TL ve 2.000 TL maaşlara ek olarak hesaplara yatıyor!

Kuveyt Türk Bankası Emekli Promosyonu Kampanyası 2022

Konut, taşıt ve nakit finansmanı hizmetleri ile öne çıkan bankalardan biri olan Kuveyt Türk Bankası, yeni dönemde nakde sıkışık olan emeklilere yardımcı olmak ve buna bağlı olarak da kendi emekli müşteri sayısını arttırabilmek amacı ile yeni bir promosyon kampanyası geliştirdiğini duyurdu.