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Haberler Ekonomi Son çağrı yapıldı! Ay sonuna kadar vaktiniz var! 1.750 TL, 1.875 TL ve 2.000 TL maaşlara ek olarak hesaplara yatıyor!

Son çağrı yapıldı! Ay sonuna kadar vaktiniz var! 1.750 TL, 1.875 TL ve 2.000 TL maaşlara ek olarak hesaplara yatıyor!

1.750 TL, 1.875 TL ve 2.000 TL maaşlara ek olarak hesaplara yatıyor! Gündelik hayatın ekonomik anlamda giderek zorlaşması, bilhassa tek maaş ile geçinmek mecburiyetinde olan emekli vatandaşları direkt olarak etkiledi. Bu süreçte nakde olan gereksinimleri artmış olan emeklilere, birtakım bankalar aracılığı ile son davet yapıldı. İşte bankaların emekli vatandaşlar amacıyla geliştirmiş oldukları nakit hizmetlerine dair haberin ayrıntıları&hellip;

takvim.com.tr
06.03.2022 09:02 - Son Güncelleme: 06.04.2022 09:00
Son çağrı yapıldı! Ay sonuna kadar vaktiniz var! 1.750 TL, 1.875 TL ve 2.000 TL maaşlara ek olarak hesaplara yatıyor!

3 yıllık emekli promosyonu kampanyasının sonlanmasının ardından, bankalara harekete geçtiler. Kuveyt Türk, Garanti BBVA ve Yapı Kredi Bankası yeni dönemin güncel promosyon kampanyası detaylarını paylaştı.

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Son çağrı yapıldı! Ay sonuna kadar vaktiniz var! 1.750 TL, 1.875 TL ve 2.000 TL maaşlara ek olarak hesaplara yatıyor!

Kuveyt Türk Bankası Emekli Promosyonu Kampanyası 2022

Konut, taşıt ve nakit finansmanı hizmetleri ile öne çıkan bankalardan biri olan Kuveyt Türk Bankası, yeni dönemde nakde sıkışık olan emeklilere yardımcı olmak ve buna bağlı olarak da kendi emekli müşteri sayısını arttırabilmek amacı ile yeni bir promosyon kampanyası geliştirdiğini duyurdu.

Son çağrı yapıldı! Ay sonuna kadar vaktiniz var! 1.750 TL, 1.875 TL ve 2.000 TL maaşlara ek olarak hesaplara yatıyor!

Bankaların üç yılda bir yenilenen emekli promosyonu kampanyalarında "ben de varım" diyen Kuveyt Türk Bankası hem mevcut müşterileri hem de yeni müşterileri için emekli promosyonu hizmeti sunacağını ilan etti.

Son çağrı yapıldı! Ay sonuna kadar vaktiniz var! 1.750 TL, 1.875 TL ve 2.000 TL maaşlara ek olarak hesaplara yatıyor!

Bankanın resmi internet sitesi aracılığı ile yayınlanan kampanya haberine göre emekli maaşı hesabının banka bünyesine taşınması için talimat veren ve 3 yıl boyunca bankada kalacağını taahhüt eden vatandaşlara, şu tutarlarda nakit ödeme yapılacağı bildirildi:

Son çağrı yapıldı! Ay sonuna kadar vaktiniz var! 1.750 TL, 1.875 TL ve 2.000 TL maaşlara ek olarak hesaplara yatıyor!
  • 0- 1.499 TL aralığında emekli maaşı alanlara: 1.750 TL
  • 1.500- 2.499 TL aralığında emekli maaşı alanlara: 1.875 TL
  • 2.500 TL ve üzeri tutarlarda emekli maaşı alanlara: 2.000 TL

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