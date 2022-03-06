Son çağrı yapıldı! Ay sonuna kadar vaktiniz var! 1.750 TL, 1.875 TL ve 2.000 TL maaşlara ek olarak hesaplara yatıyor!
1.750 TL, 1.875 TL ve 2.000 TL maaşlara ek olarak hesaplara yatıyor! Gündelik hayatın ekonomik anlamda giderek zorlaşması, bilhassa tek maaş ile geçinmek mecburiyetinde olan emekli vatandaşları direkt olarak etkiledi. Bu süreçte nakde olan gereksinimleri artmış olan emeklilere, birtakım bankalar aracılığı ile son davet yapıldı. İşte bankaların emekli vatandaşlar amacıyla geliştirmiş oldukları nakit hizmetlerine dair haberin ayrıntıları…
Kuveyt Türk Bankası Emekli Promosyonu Kampanyası 2022
Konut, taşıt ve nakit finansmanı hizmetleri ile öne çıkan bankalardan biri olan Kuveyt Türk Bankası, yeni dönemde nakde sıkışık olan emeklilere yardımcı olmak ve buna bağlı olarak da kendi emekli müşteri sayısını arttırabilmek amacı ile yeni bir promosyon kampanyası geliştirdiğini duyurdu.
Bankaların üç yılda bir yenilenen emekli promosyonu kampanyalarında "ben de varım" diyen Kuveyt Türk Bankası hem mevcut müşterileri hem de yeni müşterileri için emekli promosyonu hizmeti sunacağını ilan etti.
Bankanın resmi internet sitesi aracılığı ile yayınlanan kampanya haberine göre emekli maaşı hesabının banka bünyesine taşınması için talimat veren ve 3 yıl boyunca bankada kalacağını taahhüt eden vatandaşlara, şu tutarlarda nakit ödeme yapılacağı bildirildi: