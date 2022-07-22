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SON BAŞVURU 1 EYLÜL! O kişilerin hesabına anında yatacak! Resmi Gazete'de yayımlandı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla bugün Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 2022 yılında Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olarak arpa ve buğday üretimi yapan çiftçilere destek verilecek. Prim desteği başvurusu ve konu hakkında detayları haberimizin devamından takip edebilirsiniz.

takvim.com.tr
22.07.2022 09:49 - Son Güncelleme: 22.07.2022 09:49
SON BAŞVURU 1 EYLÜL! O kişilerin hesabına anında yatacak! Resmi Gazete’de yayımlandı!

Çiftçi milyonlarca vatandaş için güzel haber geldi. Prim desteği haberini duyanlar konu hakkında araştırmalara başladı. Peki, prim desteği ne zaman ödenecek? Prim desteği başvurusu ne zaman? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON BAŞVURU 1 EYLÜL! O kişilerin hesabına anında yatacak! Resmi Gazete’de yayımlandı!

Ürettikleri ürünlerini Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) satan ve bu satışlarını alım satım belgesi ile belgelendiren çiftçilere buğday ürünü için kilogram başına 1 TL, arpa ürünü için kilogram başına 0.50 TL 'TMO Alım Primi Desteği' ödenecek.

SON BAŞVURU 1 EYLÜL! O kişilerin hesabına anında yatacak! Resmi Gazete’de yayımlandı!

2022 üretim yılı içerisinde ÇKS'de kayıtlı olan ve desteklenmeden yaralanmak isteyen çiftçilerin en geç 1 Eylül tarihine kadar ürünlerini TMO'ya satarak 16 Eylül tarihine kadar ÇKS'de kayıtlı oldukları müdürlüklere alım satım belgeleri ile müracaat etmeleri gerekiyor.

SON BAŞVURU 1 EYLÜL! O kişilerin hesabına anında yatacak! Resmi Gazete’de yayımlandı!

Ayrıca bu destekten haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, 5 yıl boyunca hiçbir destekten yararlanamayacak.

SON BAŞVURU 1 EYLÜL! O kişilerin hesabına anında yatacak! Resmi Gazete’de yayımlandı!

2022 MAZOT GÜBRE DESTEĞİ DÖNÜM BAŞINA NE KADAR?


Mazot ve gübre desteği ödeme takvimi: 2022 T.C kimlik numarasına göre mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için dekar başına 22 lirası mazot, 20 lirası gübre olmak üzere 42 lira destek sağlanacak

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