Şok’ta bu hafta 6’lısı 27 TL’ye düştü! Çeyiz, diyet, makyaj ürünlerinde İNDİRİM BAŞLADI! ŞOK KASIM 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ!

ŞOK'ta bu hafta neler var merak ediliyor. Kasım ayında zincir marketler dev kampanyalar başlattı. ŞOK da aktüel ürünler kataloğunu tamamen değiştirdi. Yeni katalogda makyaj ürünleri, çeyiz ürünleri indirimli fiyatlarıyla yoğun ilgi görüyor. Beyaz eşya, masa, sandalye, mutfak eşyası, bakım ürünlerinde indirim az önce başladı. Şok'ta bu hafta 6'lısı 27 TL'ye düştü! İşte ŞOK KASIM 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ!