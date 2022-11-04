Kamu çalışanları turnayı gözünden vurdu! 30 bin TL promosyon ödemesi! Emekli, memur, özel sektöre ÇİFT maaş...
Bankaların kendilerinden maaş alan memur ve emeklilere verdikleri promosyon konusunda rekabet hızla büyüyor. Bankalar arasında hızla büyüyor rekabet rakamları da yukarı doğru çekmeye başladı.
Emeklilerde 3 yıllık promosyon miktarı 10 bin liraya kadar çıkarken kamu kurumlarında 3-5 yıllık dönemler için 40 bin lirayı geçen rakamlara anlaşmalar imzalanmaya başladı. Kamuda promosyon için kurulan heyetler bankalarla görüşerek mevcut sözleşmeleri yeniliyor. Böylece devam eden promosyon sözleşmesinde kalan kısmın ücreti iade edilerek yeni rakamdan anlaşma imzalanıyor. Bazı kamu kurumları ise bu konuda bir ihale açarak en yüksek teklifi veren bankayı tercih ediyor.
GENELGE İLE BELİRLENDİ
2007/21 sayılı Promosyon Genelgesi'ne göre; banka promosyonu üç kişilik bir komisyon tarafından belirleniyor. Bu komisyon harcama yetkilisinin başkanlığında yetkili sendika temsilcisi ile kurum temsilcisinden oluşuyor. Bu komisyon bankalarla pazarlık yaparak promosyon alınmasını sağlıyor. Verilecek promosyonun tamamı personele dağıtılıyor. Promosyon ödemesinin en az 2 yıl ile 5 yıl arası süreyi kapsaması gerekiyor.
YÜZDE 50'Sİ ÖDENECEK
Komisyonlar süresi henüz bitmemiş sözleşmelerin de iptali için bankalarla görüşme yapıyor. Bu noktada henüz süresi bitmemiş sözleşmelerin iptal edilerek tazminat maddesinin işletilmesi ve düşük kalan promosyonun yeniden güncellenmesi sağlanacak. Burada promosyondaki tazminat maddesi devreye sokulacak.. Bu madde şöyle: "İlk yıl sözleşeme fesih edilirse tamamı ikinci ve üçüncü yıl fesih edenler ödenen promosyon tutarının yüzde 50'sini iade eder."