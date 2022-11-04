Kamu çalışanları turnayı gözünden vurdu! 30 bin TL promosyon ödemesi! Emekli, memur, özel sektöre ÇİFT maaş...

Emeklilerde 3 yıllık promosyon miktarı 10 bin liraya kadar çıkarken kamu kurumlarında 3-5 yıllık dönemler için 40 bin lirayı geçen rakamlara anlaşmalar imzalanmaya başladı. Kamuda promosyon için kurulan heyetler bankalarla görüşerek mevcut sözleşmeleri yeniliyor. Böylece devam eden promosyon sözleşmesinde kalan kısmın ücreti iade edilerek yeni rakamdan anlaşma imzalanıyor. Bazı kamu kurumları ise bu konuda bir ihale açarak en yüksek teklifi veren bankayı tercih ediyor.