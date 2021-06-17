24 saat içerisinde tüm dengeler değişti! Altın fiyatları son dakika resmen eller kollar titriyor! Öyle bir açıklama geldi ki... Bir çeyrek bile…
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Senelerdir bir hayli vatandaşın 'Yatırım' emeliyle satın aldığı altın, asırlardır kıymetinden bir şey kaybetmeden ilerlemeye devam ediyor. Özellikle uzun vadeli yatırımlarda büyük hasılat sağlayan altın, dikkatleri üzerine sürükleyen bir hücumla resmen dibe battı. Altının gram fiyatı bugün saat 16.00 itibarıyla 498 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 813 lira, Cumhuriyet altını 3.348 liradan satılıyor. Gram altın en son bir ay önce 500 liranın altındaydı. 10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili pazartesi günü yüzde 1,49 seviyesine kadar tırmandıktan sonra salı günü yüzde 1,48 seviyesinde bulunuyor.
Altın fiyatları dibe battı, resmen eller kollar titriyor. Sadece 24 saat içerisinde tüm dengeler alt üst oldu. Dengeler değişti. Bir gün içerisinde bu kadar yüksek bir düşüş yaşayan altın, dikkatleri üzerine çeken bir hamleyle güne başladı. Yatırımcıların enflasyon baskısı ve Fed'in para politikası çizgisine odaklanmasıyla birlikte altın Ocak ayından bu yanaki en yüksek seviyeden geriledi. Bloomberg anketine katılan ekonomistler ise Fed'in 2023 yılından önce faizleri artırmayacağını fakat Ağustos-Eylül gibi varlık alım programını küçültmeye başlayabileceğini düşünüyor.