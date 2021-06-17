24 saat içerisinde tüm dengeler değişti! Altın fiyatları son dakika resmen eller kollar titriyor! Öyle bir açıklama geldi ki... Bir çeyrek bile…

Altın fiyatları dibe battı, resmen eller kollar titriyor. Sadece 24 saat içerisinde tüm dengeler alt üst oldu. Dengeler değişti. Bir gün içerisinde bu kadar yüksek bir düşüş yaşayan altın, dikkatleri üzerine çeken bir hamleyle güne başladı. Yatırımcıların enflasyon baskısı ve Fed'in para politikası çizgisine odaklanmasıyla birlikte altın Ocak ayından bu yanaki en yüksek seviyeden geriledi. Bloomberg anketine katılan ekonomistler ise Fed'in 2023 yılından önce faizleri artırmayacağını fakat Ağustos-Eylül gibi varlık alım programını küçültmeye başlayabileceğini düşünüyor.