ŞOK Market’e Dev Ev Aleti Çıkarması! Samsung Kurutma Makinesi, Arzum Ürünleri İndirime Girdi

ŞOK bu hafta evleri baştan aşağı yenileyecek fırsatlarla geliyor! 5 Kasım itibarıyla başlayan Efsane Kasım İndirimleri, çamaşır kurutma makinesinden tost makinesine, peluş terlikten battaniyeye kadar birçok üründe dev indirimler sunuyor. Üstelik bu kampanyalar sadece bir hafta geçerli!