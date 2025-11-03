ŞOK Market’e Dev Ev Aleti Çıkarması! Samsung Kurutma Makinesi, Arzum Ürünleri İndirime Girdi
Kasım ayının ilk büyük fırsat kampanyası ŞOK Market'ten geldi. 5-11 Kasım 2025 tarihleri arasında geçerli olacak yeni ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu, uygun fiyatlı elektronik ürünleriyle dikkat çekiyor. Özellikle Samsung 10 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi kampanyanın yıldızı olurken, Arzum'un kişisel bakım ürünlerinden Dinarsu battaniyelere kadar yüzlerce üründe büyük indirimler başladı.
