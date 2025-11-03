PODCAST CANLI YAYIN

ŞOK Market’e Dev Ev Aleti Çıkarması! Samsung Kurutma Makinesi, Arzum Ürünleri İndirime Girdi

Kasım ayının ilk büyük fırsat kampanyası ŞOK Market'ten geldi. 5-11 Kasım 2025 tarihleri arasında geçerli olacak yeni ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu, uygun fiyatlı elektronik ürünleriyle dikkat çekiyor. Özellikle Samsung 10 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi kampanyanın yıldızı olurken, Arzum'un kişisel bakım ürünlerinden Dinarsu battaniyelere kadar yüzlerce üründe büyük indirimler başladı.

ŞOK bu hafta evleri baştan aşağı yenileyecek fırsatlarla geliyor! 5 Kasım itibarıyla başlayan Efsane Kasım İndirimleri, çamaşır kurutma makinesinden tost makinesine, peluş terlikten battaniyeye kadar birçok üründe dev indirimler sunuyor. Üstelik bu kampanyalar sadece bir hafta geçerli!

🏠 Ev Elektroniğinde Efsane Kasım Fırsatları

  • 💨 Samsung 10 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi24.799 TL

  • 💧 Altus Sıcak-Soğuk Su Sebili5.499 TL

  • 🔥 Demirdöküm Termosifon 50 lt10.999 TL

  • Sinbo Tost Makinesi499 TL

  • 🍴 Kiwi Şarjlı Gıda Doğrayıcı375 TL

  • 🔋 Asonic 10.000 mAh Powerbank249 TL

  • 🎧 Piranha Kulak Üstü Kulaklık399 TL

  • 🎤 Asonic Mikrofonlu Kulaklık599 TL

  • 💡 Panosonic Led Ampul50 TL

🌟 Kişisel Bakım & Moda Ürünlerinde Büyük İndirim

  • 💆‍♀️ Arzum Superstar Touch Saç Düzleştirici Fırça799 TL

  • Arzum Rosy Epilasyon Cihazı699 TL

  • 💨 Range Sunshine Saç Kurutma Makinesi699 TL

  • 🐆 Kadın Leopar Desenli Pijama Takımı449 TL

  • 💖 Kadın Kalp Aplikeli Pijama Takımı449 TL

  • 🧦 2'li Leopar Desenli Slip75 TL

  • 🥿 Kadın Peluş Terlik189 TL

🛋️ Ev Tekstili & Dekorasyon Ürünleri

  • 🛏️ Dinarsu Ultrasoft Çift Kişilik Battaniye599 TL

  • 🛋️ Dinarsu Ultrasoft TV Battaniyesi299 TL

  • 🐾 Leopar Desenli Saç Kurutma Bonesi69,95 TL

  • 🍷 Lav Leopar Karaf89,95 TL

  • 🥤 Lav Meşrubat Bardağı (Kahverengi)59,95 TL

🎁 Oyuncak & Aksesuar Fırsatları

  • 🧸 Chelsea'nın Kamp Macerası Oyun Seti399 TL

  • 🔊 Kreuzer Retro Pikap Hoparlör699 TL

  • 🌙 Forever Kelebek Figür Işık499 TL

Fotoğraflar: ŞOK