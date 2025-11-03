8 bin TL için tarih verildi! İslam Memiş'ten gram altın için kritik uyarı

"BALON PATLADI, AMA TREND DEĞİŞMEDİ"

İslam Memiş, televizyon yayınında yaptığı son değerlendirmede, altın fiyatlarında yaşanan sert hareketlerin "balonun patlaması" olarak nitelendirilebileceğini söyledi.

"2023'te benzer bir tabloyu görmüştük. O dönemde de fiyatlar manipülatif şekilde şişmişti. Bu yıl da benzer bir köpüğün sönmesine şahit olduk. Ancak bu düşüş altının değerini değiştirmiyor, yalnızca piyasadaki yapay fiyatlamayı temizliyor."