4 bin 337 TL hesaplarda! 16 Şubat evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi 2023! Şubat ayı evde bakım maaşları yattı mı? e-Devlet sorgulama ekranı!

EVDE BAKIM AYLIĞI HANGİ TARİHLERDE ÖDENİYOR?

Evde bakım maaşları, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında ödeniyor.

Şubat ayı ödemelerinin bugün başlaması bekleniyor.